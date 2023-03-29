Контрнаступ ЗСУ: британський експерт назвав дві умови

Військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що Збройні сили України не роязпочнуть великий контрнаступ доки не сформують із західних танків повноцінну танкову бригаду. Йдеться про близько сотню танків

Таку думку він висловив у коментарі британському каналу Sky News.

На думку Кларка, українське командування планує дочекатися прибуття Leopard 2. Також, вважає експерт, ЗСУ чекатимуть на закінчення сезону бездоріжжя. За словами аналітика, на те й інше необхідно близько місяця.

Наголошується, що до України вже прибули перші британські Challenger 2. Втім, техніку не відправлять на передову, поки ЗСУ не буде мати близько сотні західних танків для сформування танкової бригади.

"Якщо вони зроблять це правильно, з усією бронетехнікою, яка йде з нею, з усім прикриттям і всім іншим, вони проріжуть все, що є у росіян на землі. Але вони повинні зробити це правильно, і саме тому вони не підуть [в наступ] раніше", - заявив Кларк.

Нагадаємо, попри те, що взимку світові військові експерти та політики попереджали про "великий наступ" Росії, країна-агресорка не має можливостей для цього. На понад 250-кілометровій лінії фронту окупантам лише вдалося здобути декілька незначних успіхів.

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