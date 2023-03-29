Контрнаступление ВСУ: британский эксперт назвал два условия

Военный аналитик Майкл Кларк считает, что Вооруженные силы Украины не будут начать большое контрнаступление, пока не сформируют из западных танков полноценную танковую бригаду. Речь идет о около сотни танков.

Такое мнение он высказал в комментарии британскому каналу Sky News.

По мнению Кларка, украинское командование планирует дождаться прибытия Leopard 2. Также, считает эксперт, ВСУ будут ждать окончания сезона бездорожья. По словам аналитика, на то и другое необходимо около месяца.

В Украине уже прибыли первые британские Challenger 2. Впрочем, технику не отправят на передовую, пока ВСУ не будет иметь около сотни западных танков для формирования танковой бригады.

"Если они сделают это правильно, со всей идущей с ней бронетехникой со всем прикрытием и всем прочим, они прорежут все, что есть у россиян на земле. Но они должны сделать это правильно, и именно поэтому они не пойдут [в наступление ] ранее", — заявил Кларк.

Напомним, несмотря на то, что зимой мировые военные эксперты и политики предупреждали о "большом наступлении" России, у страны-агрессорки нет возможностей для этого. На более чем 250-километровой линии фронта оккупантам удалось лишь несколько незначительных успехов.

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