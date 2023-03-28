Арестович попередив про "море крові" в лавах ЗСУ під час контрнаступу: яка причина

Він також вважає, що підготовлюваний контрнаступ не буде останнім, тож Україні потрібна буде допомога для наступного.

ЗСУ під час контрнаступу зазнаватимуть великих втрат, якщо Захід не передасть Україні далекобійні ракети.

Таку думку військово-політичний оглядач Олексій Арестович висловив у ефірі телеканалу LRT Television.

Він пояснив, чому українські війська можуть втратити "море крові", якщо не отримують далекобійні ракети.

"Російська армія б’є по нас ракетами, які мають дальність 2000 кілометрів, а ми б’ємо тільки на 70-100. Ми не можемо навіть прострелити окуповану територію наскрізь. А умовою вдалого контрнаступу є ураження бойових порядків противника на всю глибину. Якщо таке ураження забезпечене, це означає, що ми навіть не дуже підготованою піхотою – а в нас є такі, мобілізовані люди – можемо успішно наступати. Якщо ми не зможемо це вражати, навіть дуже підготована піхота литиме море крові", – зазначив Арестович.

Він додав, що саме тому Україні потрібні ракети з дальністю 150 і більше км.

"Поки що про це не йдеться. Британці обіцяли Storm Shadow з дальністю 250, але поки – на словах. Це нас дуже непокоїть, тому що це означає кров, яку литиме наша піхота", – наголосив оглядач.

Він розповів, що хоча далекобійна зброя є "ключовою" для України, зараз на порядку денному – інші рішення, про які детальніше стане відомо на саміті НАТО в липні.

"Очевидно, підготовлюваний контрнаступ не буде останнім, тому нам потрібна буде допомога для наступного", – додав Арестович.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав світ надати ЗСУ далекобійні ракети та заявив про затягування з постачанням таких ракет. Це не дає українським військам змоги відкинути позиції ворога, зокрема, від Херсона, від Запоріжжя та інших наших міст.

Зауважимо, видання Wall Street Journal у своїй статті зазначило, що західні лідери починають чіткіше уявляти, як закінчити війну в Україні, проте їм бракує плану, як це зробити.

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