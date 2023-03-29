Керівник МАГАТЕ розкрив деталі плану щодо Запорізької АЕС

Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що його пропозиція укласти угоду щодо захисту Запорізької атомної електростанції України все ще актуальна. Наразі він коригує пропозиції, щоб домогтися прориву.

Рафаель Гроссі наполягає на створенні зони безпеки на станції, щоб запобігти можливій ядерній катастрофі. Від ідеї демілітаризації зони навколо Запорізької АЕС МАГАТЕ відмовилися через "труднощі з реалізацією цього процесу".

Про це Гроссі сказав в інтерв'ю Reuters.

"Ми вносимо деякі корективи в ті пропозиції, які виносимо на обговорення. Я впевнений, що можна було б встановити якусь форму захисту, можливо, акцентуючи увагу не стільки на ідеї зони, скільки на самому захисті: що люди повинні чи не повинні робити для захисту станції", - сказав керівник МАГАТЕ.

Тепер МАГАТЕ більше не мають намірів створювати зону демілітаризації навколо станції. Водночас Україна не хоче угоди, яка фактично визнає або дозволить російську військову присутність на АЕС. Наразі плану Гроссі містить вимоги припинення вогню по станції та з неї, а також виведення важкої зброї.

"Я в жодному разі не здаюся. Я думаю, навпаки, нам потрібно примножити наші зусилля, нам потрібно продовжувати", - сказав Гроссі і додав, що зараз в регіоні посилилася військова активність.

Нагадаємо, раніше президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається критичною. Росіяни замість фахових працівників працевлаштовують туди людей без освіти та стажу. Водночас контракти зі своїми спеціалістами з Росатому не продовжують, але й додому їх не відпускають. А днями ще й почали вивозити з навчально-тренувального центру ЗАЕС обладнання.

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