Штормове попередження майже у всіх областях України – мапа

Синоптики попередили про значне погіршення погоди у середу, 29 березня, майже по всій території України.

У середу, 29 березня, майже по всій території України попередил про небезпеку шторму.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, негода очікується у більшості областей України, крім Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей та Криму.

Фото: Укргідрометцентр

"29 березня вночі та вранці в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

Через погоду можуть бути ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Оголошено І рівень небезпеки.

Нагадаємо, через негоду та пошкодження у мережах операторів систем розподілу (обленерго) відбулися аварійні відключення світла у 12 областях України.

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