ВСУ начали применять против оккупантов "умные бомбы" JDAM — Игнат

В ВСУ заявили, что такие бомбы очень точно поражают враждебные цели.

Украинская боевая авиация уже начала применять против российских оккупантов "умные бомбы" JDAM.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Что касается и крылатых авиационных бомб, которые мы тоже применяем – JDAM. Мы их тоже применяем", — сказал он в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что это бомбы западного образца, которыми наши военные поражают важнейшие цели врага. Спикер ПС ВСУ подчеркнул, что такие бомбы очень точно поражают цели.

Кроме того, Игнат добавил, что они уже есть на вооружении украинских военных, но их пока не так много, как хотелось бы.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что пока российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и обстреливать территорию Украины дронами и ракетами, ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи с делегацией комитета Евросоюза по вопросам политики и безопасности подчеркнул, что ВСУ для контрнаступления необходима тяжелая техника и подготовка резервов.

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