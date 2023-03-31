"Россияне использовали почти все резервы на Авдеевском направлении" — Силы обороны

Оккупанты на Авдеевском направлении уменьшили количество боевых действий. Все потому, что враг использовал почти все резервы на Авдеевском направлении.

Об этом рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире "Эспрессо".

По его словам, теперь противник нуждается в очень больших пополнениях живой силы.

Почему уменьшилось количество наступательных действий и почему нет техники? Наступательные действия уменьшились из-за потерь - враг использовал почти все свои резервы, которые имел. Сейчас россияне нуждаются в очень больших пополнениях живой силы. Но враг постоянно опрокидывает силы из Крыма и Мелитополя и пополняют подразделения", - пояснил спикер.

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Тем временем эпицентром боев остается Бахмут, где бои продолжаются в городе и окрестностях.

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