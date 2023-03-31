Бритни Спирс и Сэм Асгари намекнули на развод

Американская звезда Бритни Спирс и ее муж, фитнес-тренер Сэм Асгари, подогрели слухи о своем разводе.

На днях папарацци заметили, что супруги больше не носят свои обручальные кольца. Так, без украшения Асгари заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Тем временем Бритни заметили в аэропорту, когда звезда отправилась на отдых. Певица выходила из авто в самолет и тоже забыла о кольце.

Более того, на отдых Бритни отправилась не сама, а со своим давним другом и менеджером Кейдом Хадсоном.

Фото: instagram.com/britneyspears

В своем Instagram исполнительница активно демонстрирует, как наслаждается уикендом у океана без мужа. На одном из видео Спирс в ярком бикини показала, как ловит волны на пляже.

Отметим, что слухи о проблемах между Бритни и Сэмом ходят уже давно, а все из-за слишком откровенных публикаций звезды. Ранее Асгари заявил, что не в восторге от эротического контента, которым часто делится его жена в Сети, но не давит на нее.

Напомним, что Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились в июне 2022 года. Пара сыграла пышную свадьбу в Калифорнии, на которую пригласила много знаменитостей.

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