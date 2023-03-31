Помер актор та заслужений діяч мистецтв України Євген Бубер

Український актор і заслужений діяч мистецтв України Євген Бубер помер на 52-му році життя.

Трагічну звістку повідомили на сторінці Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька, де останні роки працював актор.

"На жаль, дива, на яке всі очікували, так і не сталося... Наш Пітер Пен полетів у Небесні Сади… Він жив, творив, радів світу, людям, що оточували його, мав надзвичайно легку вдачу і світлу й щедру душу, щиро вболівав за молодих колег і з радістю ділився досвідом. Нам буде не вистачати такої талановитої і світлої людини і в театрі й в особистому житті. У скорботі низько схиляємо голову, сумуємо, співчуваємо родині, любимо тебе, Євгене, і завжди пам’ятатимемо твої цінні настанови, неймовірну харизму, справжню толерантність і емпатію, талант і неймовірну енергію, колорит і шарм, тонкий гумор і вміння залишатися юним", - йдеться у повідомленні.

Причиною смерті актора стала важка хвороба мезотеліома - рак плеври легень. Про страшний недуг стало відомо у січні 2022 року.

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