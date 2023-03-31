Умер актер и заслуженный деятель искусств Украины Евгений Бубер

Украинский актер и заслуженный деятель искусств Украины Евгений Бубер скончался на 52-м году жизни.

Трагическое известие сообщили на странице Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько, где последние годы работал актер.

"К сожалению, чуда, которого все ожидали, так и не произошло... Наш Питер Пэн полетел в Небесные Сады... Он жил, творил, радовался миру, окружавшим его людям, имел чрезвычайно легкий нрав и светлую и щедрую душу, искренне болел за молодых коллег и с радостью делился опытом, нам будет не хватать такого талантливого и светлого человека и в театре, и в личной жизни. ценные наставления, невероятную харизму, подлинную толерантность и эмпатию, талант и невероятную энергию, колорит и шарм, тонкий юмор и умение оставаться юным", — говорится в сообщении.

Причиной смерти актера стала тяжелая болезнь мезотелиомы – рак плевры легких. О страшной болезни стало известно в январе 2022 года.

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