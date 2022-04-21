Пасха а-ля панеттоне: рецепт от Евгения Клопотенко

У каждой хозяйки есть свой рецепт пасхи, но чем больше вариантов, тем лучше. Особенно если этот вариант проверенный.

В этот раз я решил немного пофантазировать на тему итальянского рождественского хлеба. Пасха а-ля панеттоне проста в приготовлении и всегда отлично получается, если следовать инструкциям. В этом рецепте я использовал изюм, но вы можете заменить его любыми сушеными фруктами. Уверен, что этот рецепт найдет свое место на вашем пасхальном столе.

Ингредиенты:

Для теста:

мука - 600 г

дрожжи сухие (мой пакетик был рассчитан на 500 г муки) - 1 пакет

сахар (для более сладкой пасхи добавьте 50-70 г сахара) - 150 г

йогурт (натуральный) - 120 мл

вода (теплая) - 220 мл

сливочное масло - 50 г

мак - 1 ст. л.

желток (+1 для смазывания пасхи) - 2 шт.

изюм - 100 г

сахар ванильный - 10 г

молоко - 1 ст. л.

цедра апельсина (цедра половины апельсина или лимона) - 1 ст. л.

соль - 1/2 ч. л.

Для глазури:

сахарная пудра - 100 г

лимонный сок - 1-2 ст. л.

цедра апельсина (цедра половины апельсина или лимона) - 1 ст. л.

Приготовление:

1. Муку (600 г) просейте через сито. Яйца, сливочное масло и йогурт достаньте из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. В небольшой емкости смешайте дрожжи (1 пакетик) с теплой водой (220 мл, около 38 градусов), ванильным сахаром (10 г) и половиной обычного сахара (75 г). Накройте кухонным полотенцем и оставьте на 20 минут, чтобы дрожжевые бактерии активировались. В этот раз у меня был пакетик дрожжей, рассчитанный на 500 г дрожжей, поэтому мне его хватило на эту закладку. Всегда следуйте рекомендациям производителя на упаковке дрожжей, относительно их дозировки.

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2. В миске смешайте 2 яичных желтка с остатками сахара (75 г), йогуртом (120 мл), размягченным сливочным маслом (50 г) и солью (½ ч. л.). Добавьте тонко натертую апельсиновую цедру (1 ст. л.) и мак (1 ст. л.). Хорошо перемешайте лопаткой или венчиком до получения однородной массы.

3. Добавьте к смеси подошедшие дрожжи, аккуратно перемешайте и начинайте добавлять муку небольшими порциями. Вы можете использовать миксер или кухонный комбайн с насадками для замешивания теста. Готовое тесто выложите в большую миску, смазанную рафинированным подсолнечным маслом. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков приблизительно на час-полтора. За это время тесто должно значительно увеличиться в размерах.

4. Изюм (100 г) смешайте с небольшим количеством сахарной пудры. Этот нехитрый прием нужен для того, чтобы он равномерно распределился во всем объеме теста. Начните аккуратно обминать тесто, добавив в него изюм. Разделите тесто на количество частей, соответствующее вашим формам. Главное, что вы должны помнить, форму для выпечки нужно заполнить не более чем на треть. Разложите тесто по формам, накройте их полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков на час-полтора. За это время тесто должно подняться до краев формы. Смажьте верхушки смесью одного желтка с 1 ст. л. молока.

5. Духовку разогрейте до 180 градусов. Используйте режим верхнего и нижнего нагрева. Установите формы с пасхами на средний уровень духовки и выпекайте в течение 30-45 минут (в зависимости от параметров духовки и размера формы). Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

6. Готовые пасхи достаньте из духовки и дайте им полностью остыть в формах. Достаньте пасхи и покройте глазурью из смеси сахарной пудры (100 г) и лимонного сока (1-2 ст. л.). Посыпьте сверху тонкими полосками апельсиновой цедры (1 ст. л.).

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