Паска а-ля панетоне: рецепт від Євгена Клопотенка

У кожної господині є свій рецепт паски, але чим більше варіантів, тим краще. Особливо, якщо цей варіант перевірений.

Цього разу я вирішив трохи пофантазувати на тему італійського різдвяного хліба. Паска а ля панетоне проста в приготуванні і завжди чудово виходить, якщо дотримуватись інструкцій. У цьому рецепті я використовував родзинки, але ви можете замінити їх будь-якими сушеними фруктами. Упевнений, що цей рецепт знайде своє місце на вашому великодньому столі.

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 600 г

дріжджі сухі (мій пакетик був розрахований на 500 г борошна) — 1 пакет

цукор (для більш солодкої паски додайте 50-70 г) — 150 г

йогурт (натуральний) — 120 мл

вода (тепла) — 220 мл

вершкове масло — 50 г

мак — 1 ст. л.

жовток (+1 для змащування паски) — 2 шт.

родзинки — 100 г

цукор ванільний — 10 г

молоко — 1 ст. л.

цедра апельсина (цедра половини апельсина або лимона) — 1 ст. л.

сіль — 1/2 ч. л.

Для глазурі:

цукрова пудра — 100 г

лимонний сік — 1-2 ст. л.

цедра апельсина (цедра половини апельсина або лимона) — 1 ст. л.

Приготування:

1. Борошно (600 г) просійте через сито. Яйця, вершкове масло і йогурт дістаньте з холодильника, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. У невеликій ємності змішайте дріжджі (1 пакетик) з теплою водою (220 мл, близько 38 градусів), ванільним цукром (10 г) і половиною звичайного цукру (75 г). Накрийте кухонним рушником і залиште на 20 хвилин, щоб дріжджові бактерії активувалися. Цього разу у мене був пакетик дріжджів, розрахований на 500 г борошна, тому мені його вистачило на цю закладку. Завжди дотримуйтесь рекомендацій виробника на упаковці дріжджів, щодо їх дозування.

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2. У мисці змішайте 2 яєчних жовтки з рештою цукру (75 г), йогуртом (120 мл), розм'якшеним вершковим маслом (50 г) і сіллю (½ ч. л.). Додайте тонко натерту апельсинову цедру (1 ст. л.) і мак (1 ст. л.). Добре перемішайте лопаткою або віночком до отримання однорідної маси.

3. Додайте до суміші дріжджі, що підійшли, акуратно перемішайте і починайте додавати борошно невеликими порціями. Ви можете використовувати міксер або кухонний комбайн з насадками для замішування тіста. Готове тісто викладіть у велику миску, змащену рафінованою олією. Накрийте рушником і поставте в тепле місце без протягів приблизно на годину-півтори. За цей час тісто має значно збільшитися в розмірах.

4. Родзинки (100 г) змішайте з невеликою кількістю цукрової пудри. Цей нехитрий прийом потрібен для того, щоб вони рівномірно розподілилися в усьому об'ємі тіста. Почніть акуратно обминати тісто, додавши в нього родзинки. Розділіть його на кількість частин, що відповідає вашим формам. Головне, що ви повинні пам'ятати, форму для випічки потрібно заповнити не більше ніж на третину. Розкладіть тісто за формами, накрийте їх рушником і поставте в тепле місце без протягів на годину-півтори. За цей час тісто має піднятися до країв форми. Змастіть верхівки сумішшю одного жовтка з 1 ст. л. молока.

5. Духовку розігрійте до 180 градусів. Використовуйте режим верхнього та нижнього нагріву. Встановіть форми з пасками на середній рівень духовки і випікайте протягом 30-45 хвилин (залежно від параметрів духовки і розміру форми). Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.

6. Готові паски дістаньте з духовки і дайте їм повністю охолонути у формах. Дістаньте паски і покрийте глазур'ю з суміші цукрової пудри (100 г) і лимонного соку (1-2 ст. л.). Посипте зверху тонкими смужками апельсинової цедри (1 ст. л.).

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