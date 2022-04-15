Ідеальне олександрійське тісто для великодніх пасок

Це дуже простий, але доволі тривалий спосіб приготування тіста для великодніх пасок.

Для приготування паски за цим рецептом вам знадобляться дуже прості та доступні продукти, проте є єдиний нюанс - пряжене молоко. Але не бійтесь, його приготувати теж дуже просто. Готова паска виходить вологою, ніжною, ароматною, а завдяки великій кількості яєць і жовтків - красивого жовтого кольору.

Інгредієнти:

свіжі дріжджі - 75 г

цукор - 500 г

яйця - 5 шт.

жовтки - 2 шт.

пряжене молоко - 500 мл

розтоплене вершкове масло - 250 г

родзинки - 100 г

сіль - 0,5 ч.л.

борошно - 1,5 кг

ванілін

коньяк або ром

цедра апельсина (за бажанням)

Приготування:

1. Покладіть дріжджі у велику миску та повністю розчиніть у молоці. Перемішайте дерев'яною ложкою. У вас повинна вийти однорідна маса.

2. У великій мисці збийте яйця з цукром міксером до пишної білої маси.

3. До яєць додайте розтоплене вершкове масло (воно не повинне бути горячим) і знову перемішайте міксером.

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4. У великій посудині з'єднайте дріжджову масу із яєчно-вершковою і перемішайте. У вас вийде рідка опара, трохи схожа за консистенцією на сметану.

5. Накрийте посудину харчовою плівкою і залиште на 8-12 годин підходити.

6. Додайте до опари ванільний цукор, сіль та 500 г просіяного через сито борошна, перемішайте. Тепер знову додайте 500 г муки, сухофрукти та добре перемішайте.

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7. Тісто за цим рецептом треба вимішувати руками, тому висипте на стіл борошно, що залишилось, а на нього тісто. Вимішуйте тісто руками, доки воно не стане однорідним, але більше борошна не додавайте.

8. Розділіть тісто на кількість форм, які будете використовувати, змастіть форми олією.

9. Із тіста зробіть кульку та покладіть у форму. Накрийте тісто у формах рушником або харчовою плівкою і залиште підходити на 1-2 години.

10. Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте паски випікатися. Час випікання може змінюватися залежно від розміру паски, але приблизно він займає 25-35 хвилин. Готовність перевіряйте шпажкою.

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