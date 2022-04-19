Паска крафін: ароматна та оригінальна

Крафін - це надзвичайно смачна та оригінальна випічка, яка стане прикрасою вашого великоднього столу.

В основі випічки - здобне дріжджове тісто, змащене розм'якшеним вершковим маслом. У пасці за цим рецептом зазвичай дуже багато сухофруктів та горішків. Також часто до неї додають цедру цитрусових, яка надає просто дивовижний аромат.

Інгредієнти:

Для опари:

сухі дріжджі - 7 г

темле молоко - 170 г

цукор - 20 г

борошно - 140 г

Для тіста:

яйця - 2 шт.

цукор - 80-100 г

вершкове масло - 65 г

борошно - 250 г

мелений кардамон - 0,5 ч. л. (можна ще менше)

мелена куркума - на кінчику ножа

Начинка:

родзинки - 150-170 г

цедра 1 лимона

ром або коньяк

цукати - 150-170 г

мелений мигдаль - 50-70 г

вершкове масло - 75 г

Вам ще знадобиться:

вершкове масло - 10 г

яйце - 1 шт.

молоко - 20 мл

цукрова пудра

Приготування:

1. У сухій мисці змішайте: дріжджі, цукор та тепле молоко. Добре перемішайте. У вас має розтанути цукор та дріжджі.

2. Просійте борошно через сито та додайте у дріжджі з молоком. Ретельно перемішайте ложкою, щоб не було грудочок. Накрийте харчовою плівкою або вологим рушником і поставте у тепле темне місце на 1 годину. Опара у вас повинна збільшитися у розмірі.

3. У окремій мисці змішайте цукор, сіль та яйця. На цьому етапі ліпше використовувати міксер. Ваша маса повинна вийти пишною та світлою. Додайте до суміші куркуму та кардамон і знову перемішайте.

4. Додайте цукрово-яєчну суміш до опари та обережно перемішайте ложкою.

5. Просійте муку та частинами додавайте до тіста перемішуючи. Коли тісто стало цупким, вимісіть його трохи руками.

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6. Тепер важливий момент - треба вмішати м'яке вершкове масло у тісто. Для цього беріть невеликими шматочками масло і вмішуйте. У вас повинна вийти ніжна текстура тіста, яке не липне до рук. Зберіть тісто у кулю і покладіть до миски, накрийте рушником і поставте у темне тепле місце 1 - 1,5 години.

7. Ошпарте родзинки окропом, зцідіть, додайте до них цедру та залийте солодким алкоголем. Якщо не любите або не хочете додавати алкоголь - залийте їх апельсиновим соком.

8. Коли час мине і тісто підійде, розділіть його на дві частини, але якщо форми у вас невеликі, то на три.

9. Візьміть одну частину тіста та розкатайте качалкою у тонкий пласт, але стежте, щоб воно під час розкачування не рвалося.

10. Змастіть розкатане тісто м'яким вершковим маслом, посипте зверху меленим мигдалем та викладіть сухофрукти.

11. Тепер скрутіть тісто із сухофруктами у трубочку, як на сінабони.

12. Настав найважливіший момент - сформувати крафіни. Для цього розріжте вашу трубочку навпіл, але один край не дорізайте до кінця.

13. Сформуйте кульку, накручуючи розрізане тісто, та покладіть до форми, як на фото.

Credits

14. Випікайте ваші крафіни у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 35-55 хвилин. Тут все залежить від розміру вашої паски. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.

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