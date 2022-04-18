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Глазур для паски: чотири цікавих рецепти

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16к
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Глазур для паски: чотири цікавих рецепти

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Декор пасхальної випічки — окремий вид передвеликодніх змагань кондитерів, пекарів і господинь.

Всілякі поливання і посипання не тільки урізноманітнюють смак випічки, але і надають їй святковий вигляд. Глазурі використовують ще теплими, а поверх обсипають шоколадною або кокосовою крихтою, горіхами, цукатами, навіть цукерками.

Біла

  • 250 г цукрової пудри
  • 2 яєчних білки
  • щіпка борошна
  • 1 ст. л лимонного соку

Цукрову пудру збити з яєчними білками, дрібкою борошна і лимонним соком. Глазур повинна стати досить густою і не розтікатися.

Вершкова

  • 300 г цукру
  • 250 мл вершків 20% -ї жирності
  • 50 г вершкового масла
  • 1 ч. л. ванільного цукру

Цукор змішати з вершками і варити на слабкому вогні, помішуючи, 30 хвилин, поки не загусне. В кінці покласти вершкове масло і ванільний цукор.

Фруктова

  • 200 г цукрової пудри
  • 2 яєчних білки
  • 1 ст. л. соку лимона
  • 3 ст. л. будь-якого фруктового сиропу

Цукрову пудру розтерти з яєчними білками, потім додати сік лимона і фруктовий сироп.

Шоколадна

  • 25 г вершкового масла
  • 15 г какао
  • 1 скл. цукрової пудри
  • 2 ст. л. молока
  • щіпка кориці

Розтопити в каструлі вершкове масло, додати какао і готувати, помішуючи, 1 хвилину. Зняти каструлю з вогню і додавати потроху цукрову пудру і молоко. Всипати дрібку кориці і повернути каструлю на вогонь на 1 хвилину.

Софія Яроцька

Більше рецептів пасхальної випічки шукайте в розділі "Кухня".

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