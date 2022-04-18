Глазур для паски: чотири цікавих рецепти

Глазур для паски: чотири цікавих рецепти

Декор пасхальної випічки — окремий вид передвеликодніх змагань кондитерів, пекарів і господинь.

Всілякі поливання і посипання не тільки урізноманітнюють смак випічки, але і надають їй святковий вигляд. Глазурі використовують ще теплими, а поверх обсипають шоколадною або кокосовою крихтою, горіхами, цукатами, навіть цукерками.

Біла

250 г цукрової пудри

2 яєчних білки

щіпка борошна

1 ст. л лимонного соку

Цукрову пудру збити з яєчними білками, дрібкою борошна і лимонним соком. Глазур повинна стати досить густою і не розтікатися.

Вершкова

300 г цукру

250 мл вершків 20% -ї жирності

50 г вершкового масла

1 ч. л. ванільного цукру

Цукор змішати з вершками і варити на слабкому вогні, помішуючи, 30 хвилин, поки не загусне. В кінці покласти вершкове масло і ванільний цукор.

Фруктова

200 г цукрової пудри

2 яєчних білки

1 ст. л. соку лимона

3 ст. л. будь-якого фруктового сиропу

Цукрову пудру розтерти з яєчними білками, потім додати сік лимона і фруктовий сироп.

Шоколадна

25 г вершкового масла

15 г какао

1 скл. цукрової пудри

2 ст. л. молока

щіпка кориці

Розтопити в каструлі вершкове масло, додати какао і готувати, помішуючи, 1 хвилину. Зняти каструлю з вогню і додавати потроху цукрову пудру і молоко. Всипати дрібку кориці і повернути каструлю на вогонь на 1 хвилину.

Софія Яроцька

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