Глазур для паски: чотири цікавих рецепти

Декор пасхальної випічки — окремий вид передвеликодніх змагань кондитерів, пекарів і господинь.
Всілякі поливання і посипання не тільки урізноманітнюють смак випічки, але і надають їй святковий вигляд. Глазурі використовують ще теплими, а поверх обсипають шоколадною або кокосовою крихтою, горіхами, цукатами, навіть цукерками.
Біла
- 250 г цукрової пудри
- 2 яєчних білки
- щіпка борошна
- 1 ст. л лимонного соку
Цукрову пудру збити з яєчними білками, дрібкою борошна і лимонним соком. Глазур повинна стати досить густою і не розтікатися.
Вершкова
- 300 г цукру
- 250 мл вершків 20% -ї жирності
- 50 г вершкового масла
- 1 ч. л. ванільного цукру
Цукор змішати з вершками і варити на слабкому вогні, помішуючи, 30 хвилин, поки не загусне. В кінці покласти вершкове масло і ванільний цукор.
Фруктова
- 200 г цукрової пудри
- 2 яєчних білки
- 1 ст. л. соку лимона
- 3 ст. л. будь-якого фруктового сиропу
Цукрову пудру розтерти з яєчними білками, потім додати сік лимона і фруктовий сироп.
Шоколадна
- 25 г вершкового масла
- 15 г какао
- 1 скл. цукрової пудри
- 2 ст. л. молока
- щіпка кориці
Розтопити в каструлі вершкове масло, додати какао і готувати, помішуючи, 1 хвилину. Зняти каструлю з вогню і додавати потроху цукрову пудру і молоко. Всипати дрібку кориці і повернути каструлю на вогонь на 1 хвилину.
Софія Яроцька
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