Глазурь для кулича: четыре интересных рецепта

Декор пасхальной выпечки - отдельный вид предпасхальных соревнований кондитеров, пекарей и хозяек.
Всевозможные поливки и посыпки не только разнообразят вкус выпечки, но и придают ей праздничный вид. Глазури используют еще теплыми, а поверх обсыпают шоколадной или кокосовой крошкой, орехами, цукатами, даже конфетами.
Белая
- 250 г сахарной пудры
- 2 яичных белка
- щепотка муки
- 1 ст. л лимонного сока
Сахарную пудру взбить яичными белками, щепоткой муки и лимонным соком. Глазурь должна стать достаточно густой и не растекаться.
Сливочная
- 300 г сахара
- 250 мл сливок 20%-ной жирности
- 50 г сливочного масла
- 1 ч. л. ванильного сахара
Сахар смешать со сливками и варить на слабом огне, помешивая, 30 минут, пока не загустеет. В конце положить сливочное масло и ванильный сахар.
Фруктовая
- 200 г сахарной пудры
- 2 яичных белка
- 1 ст. л. сока лимона
- 3 ст. л. любого фруктового сироп
Сахарную пудру растереть с яичными белками, затем добавить сок лимона и фруктовый сироп.
Шоколадная
25 г сливочного масла
15 г какао
1 ст. сахарной пудры
2 ст. л. молока
щепотка корицы
Растопить в кастрюле сливочное масло, добавить какао и готовить, помешивая, 1 минуту. Снять кастрюлю с огня и добавлять по чуть-чуть сахарной пудры и молока. Всыпать щепотку корицы и вернуть кастрюлю на огонь на 1 минуту.
София Яроцкая
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