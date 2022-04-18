Глазурь для кулича: четыре интересных рецепта

Глазурь для кулича: четыре интересных рецепта

Декор пасхальной выпечки - отдельный вид предпасхальных соревнований кондитеров, пекарей и хозяек.

Всевозможные поливки и посыпки не только разнообразят вкус выпечки, но и придают ей праздничный вид. Глазури используют еще теплыми, а поверх обсыпают шоколадной или кокосовой крошкой, орехами, цукатами, даже конфетами.

Белая

250 г сахарной пудры

2 яичных белка

щепотка муки

1 ст. л лимонного сока

Сахарную пудру взбить яичными белками, щепоткой муки и лимонным соком. Глазурь должна стать достаточно густой и не растекаться.

Сливочная

300 г сахара

250 мл сливок 20%-ной жирности

50 г сливочного масла

1 ч. л. ванильного сахара

Сахар смешать со сливками и варить на слабом огне, помешивая, 30 минут, пока не загустеет. В конце положить сливочное масло и ванильный сахар.

Фруктовая

200 г сахарной пудры

2 яичных белка

1 ст. л. сока лимона

3 ст. л. любого фруктового сироп

Сахарную пудру растереть с яичными белками, затем добавить сок лимона и фруктовый сироп.

Шоколадная

25 г сливочного масла

15 г какао

1 ст. сахарной пудры

2 ст. л. молока

щепотка корицы

Растопить в кастрюле сливочное масло, добавить какао и готовить, помешивая, 1 минуту. Снять кастрюлю с огня и добавлять по чуть-чуть сахарной пудры и молока. Всыпать щепотку корицы и вернуть кастрюлю на огонь на 1 минуту.

София Яроцкая

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