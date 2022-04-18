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Глазурь для кулича: четыре интересных рецепта

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Глазурь для кулича: четыре интересных рецепта

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Декор пасхальной выпечки - отдельный вид предпасхальных соревнований кондитеров, пекарей и хозяек.

Всевозможные поливки и посыпки не только разнообразят вкус выпечки, но и придают ей праздничный вид. Глазури используют  еще теплыми, а поверх  обсыпают шоколадной или кокосовой крошкой, орехами, цукатами, даже конфетами.

Белая

  • 250 г сахарной пудры
  • 2 яичных белка
  • щепотка муки
  • 1 ст. л  лимонного сока

Сахарную пудру взбить  яичными белками, щепоткой муки и лимонным соком. Глазурь должна стать достаточно густой и не растекаться. 

Сливочная

  • 300 г сахара
  • 250 мл сливок 20%-ной жирности
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ч. л. ванильного сахара

Сахар смешать со  сливками и варить на слабом огне, помешивая, 30 минут, пока не загустеет. В конце положить сливочное масло и ванильный сахар.

Фруктовая

  • 200 г сахарной пудры
  • 2 яичных белка
  • 1 ст. л. сока лимона
  • 3 ст. л. любого фруктового сироп

Сахарную пудру растереть с яичными белками, затем добавить сок лимона и фруктовый сироп.

Шоколадная

25 г сливочного масла

15 г какао

1 ст. сахарной пудры

2 ст. л. молока

щепотка корицы

Растопить в кастрюле сливочное масло, добавить какао и готовить, помешивая, 1 минуту. Снять кастрюлю с огня и добавлять по чуть-чуть сахарной пудры и молока. Всыпать щепотку корицы и вернуть кастрюлю на огонь на 1 минуту.

София Яроцкая

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