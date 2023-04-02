Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
На Одещині у дворі будинку колишньої судді пролунав вибух – ЗМІ

На Одещині у дворі будинку колишньої судді пролунав вибух – ЗМІ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
143
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Одещині у дворі будинку колишньої судді пролунав вибух – ЗМІ

Фото: ГУ Нацполіції на Рівненщині

У будинку вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило фасад і двері.

У місті Балта Одеської області у ніч проти 2 квітня у дворі будинку колишньої судді, стався вибух.

Про це повідомляє видання "Думська".  

Як пише ЗМІ, власниця будинку – 69-річна Людмила Бодашко, у минулому голова Балтського районного суду.

За даними правоохоронців, вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило фасад і двері. Також від вибуху на землі утворилася воронка.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що на момент вибуху власниця перебувала в будинку.

"Попередньо вибуховий пристрій кинули невідомі просто під двері будинку. Унаслідок вибуху вилетіли вікна та загинув собака, поліція розслідує справу", – йдеться у повідомленні.

Відкрито провадження за 296-ю статтею Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, у Білій Церкві 2 квітня пролунав вибух, одна людина загинула.

Читайте також:

Кому житло, а кому "намет": мешканці геть зруйновано села не оцінили модульні будиночки

Кому житло, а кому "намет": мешканці геть зруйновано села не оцінили модульні будиночки

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
143
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація