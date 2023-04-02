На Одещині у дворі будинку колишньої судді пролунав вибух – ЗМІ

У будинку вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило фасад і двері.
У місті Балта Одеської області у ніч проти 2 квітня у дворі будинку колишньої судді, стався вибух.
Про це повідомляє видання "Думська".
Як пише ЗМІ, власниця будинку – 69-річна Людмила Бодашко, у минулому голова Балтського районного суду.
За даними правоохоронців, вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило фасад і двері. Також від вибуху на землі утворилася воронка.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що на момент вибуху власниця перебувала в будинку.
"Попередньо вибуховий пристрій кинули невідомі просто під двері будинку. Унаслідок вибуху вилетіли вікна та загинув собака, поліція розслідує справу", – йдеться у повідомленні.
Відкрито провадження за 296-ю статтею Кримінального кодексу України (хуліганство).
Нагадаємо, у Білій Церкві 2 квітня пролунав вибух, одна людина загинула.
Читайте також: