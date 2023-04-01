Под Бахмутом погиб украинский альпинист Орест Кинаш

С начала войны он присоединился к рядам ВСУ.
В Бахмуте Донецкой области погиб общественный деятель, инструктор по альпинизму и горному туризму Орест Кинаш. Он был офицером 53 отдельной механизированной бригады ВСУ.
О гибели альпиниста сообщили в туристско-информационном центре.
"К сожалению, сегодня Ореста не стало. И это большая потеря для всего украинского путешественника. Орест был достойным человеком. Он достоин того, чтобы когда-то, на территории освобожденного от россиян Кавказа один из этих пиков, названных в честь тиранов переименовать в Пик Кинаша ", — подчеркивают в сообщении.
К слову, с 2013 года Кинаш профессионально занялся альпинизмом, стал инструктором, готовил и водил людей на горы Кавказа, Кыргызстана и Карпат.
До начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Кинаш документировал военные преступления россиян на Донбассе. А с начала войны присоединился к рядам ВСУ.
Две недели назад Орест получил осколочное ранение. Он отказался от госпитализации. Вместо этого ушел на десять дней в отпуск. Затем вернулся на передовую. Погиб в первый же день по возвращении.
Напомним, ночью 31 марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу
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