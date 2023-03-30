Китай готується до війни: експерт вказав на очевидну ознаку

У найближчі роки КНР може спробувати розв’язати проблему з Тайванем.

Китай безперервно збільшує свій оборонний бюджет, що може свідчити про наміри здійснити військову операцію проти Тайваню — самоврядної території на острові, який КНР вважає частиною своєї держави.

Таку думку висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен в коментарі “24 каналу”.

Експерт зазначив, що за останні кілька років Китай вдвічі збільшив оборонний бюджет, а цього року передбачено його збільшення ще на 7%.

“Можливо, у найближчі роки Китай спробує розв'язати для себе проблему з Тайванем", – вважає Борис Тизенгаузен.

Він нагадав, що Тайвань не визнала жодна велика держава світу і навіть Сполучені Штати, які постачають на самоврядний острів велику кількість зброї, заявляють, що дотримуються політики “єдиного Китаю”.

“Проте саме США виступають головним запобіжником військової операції на Тайвані, яка, дійсно, може розпочатися”, – наголосив експерт.

На його думку, минулорічний візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів був превентивним заходом, оскільки Сполучені Штати отримали інформацію про можливе розгортання Китаєм операції проти Тайваню.

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін офіційно оголосив, що його країна готується до війни.

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