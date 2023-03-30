Китай готовится к войне: эксперт указал на очевидный признак

В ближайшие годы КНР может попытаться решить проблему с Тайванем.

Китай непрерывно увеличивает свой оборонный бюджет, что может свидетельствовать о намерениях совершить военную операцию против Тайваня — самоуправляющейся территории на острове, который КНР считает частью своего государства.

Такое мнение высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен в комментарии "24 канала".

Эксперт отметил, что за последние несколько лет Китай вдвое увеличил оборонный бюджет, а в текущем году предусмотрено его увеличение еще на 7%.

"Возможно, в ближайшие годы Китай попытается решить для себя проблему с Тайванем", — считает Борис Тизенгаузен.

Он напомнил, что Тайвань не признало ни одно крупное государство мира и даже Соединенные Штаты, поставляющие на самоуправляющийся остров большое количество оружия, заявляют, что придерживаются политики "единого Китая".

"Однако именно США выступают главным предохранителем военной операции на Тайване, которая действительно может начаться", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, прошлогодний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров был превентивным мероприятием, поскольку Соединенные Штаты получили информацию о возможном развертывании Китаем операции против Тайваня.

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин официально объявил, что его страна готовится к войне.

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