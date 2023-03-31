«Кино не будет»: империя Трампа треснула по швам

Гений, миллиардер, плейбой, филантроп — это о самом скандальном президенте в истории Соединенных Штатов. А как иначе? 16 автобиографических книг, унаследованная от отца бизнес-империя, нажитые миллиарды, куча любовниц, и в целом — биография, окутанная мраком. Наконец огромное пятно на его репутации начало быстрыми темпами проявляться.

Дональд Трамп стал первым экс-президентом США в истории, против которого будет официально возбуждено уголовное дело. Это связано с выплатой денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

Источники, знакомые с этим делом, сообщают, что бывший президент Дональд Трамп обвинен большим жюри Нью-Йорка после нескольких лет расследований. Политик отреагировал на эти обвинения, называя их «политическим преследованием» и предупреждая, что это может иметь негативные последствия.

Это не только криминальный дебют Трампа с официальным обвинением, но и первый случай, когда бывший президент стал объектом уголовного преследования. Инцидент можно назвать вступлением в «новую эру» для Соединенных Штатов.

«Шестое чувство»: Трамп все же должен появиться в суде во вторник

Речь идет об обвинении в более чем 30 преступлениях, связанных с финансовым мошенничеством в бизнесе, выдвинутом большим присяжным жюри Манхэттена.

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Офис окружного прокурора Манхэттена Альвина Брегга расследует дело бывшего президента относительно его возможного участия в схеме выплаты денег и в заговоре с целью сохранения тайны, связанной с актрисой фильма для взрослых Сторми Дэниэлс, на фоне президентских выборов 2016 года. Процессы большого присяжного жюри являются тайными, но источник, знакомый с этим делом, рассказал CNN, что один свидетель дал около 30 минут показаний, прежде чем присяжные проголосовали за обвинение Трампа.

Понятно, что это решение вызовет волну шока в Соединенных Штатах. Американская политическая система будет вынуждена осваивать «новые земли», потому что таких случаев в ее истории еще не было.

На следующей неделе, во вторник, Дональд Трамп должен явиться перед судьей в Нью-Йорке для оглашения ему деталей обвинения и проведения других процессуальных действий.

Фото: Associated Press

Бартерные отношения: деньги в обмен на молчание

Окружной прокурор Манхэттена длительное время проводил расследование по поводу выплаты в размере 130 000 долларов США женщине, которая была совершена в обмен на ее молчание о возможных сексуальных отношениях с Трампом. Майкл Коэн, тогдашний адвокат экс-президента, совершил эту выплату по указанию своего работодателя, а компания Трампа за недвижимость возместила ему расходы за юридические услуги.

Классифицировать эту выплату следует как «выплату за адвокатские услуги». А это нарушает федеральные законы о финансировании избирательных кампаний.

В 2018 году Коэн признал себя виновным в нескольких уголовных делах, включая нарушение финансирования предвыборной кампании. За решеткой он провел более года.

Согласно законодательству Нью-Йорка, фальсификация деловых записей обычно не считается тяжким преступлением, за исключением ситуаций, когда это делается с целью совершения или скрытия другого преступления. Если будет установлено, что Коэн сделал это с целью скрыть нарушение финансирования предвыборной кампании, за это ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

Деньги давал, но закон не нарушал

Хотя Дональд Трамп и признал, что он возместил деньги Майклу Коэну за тайный платеж, он утверждает, что это не имело ничего общего с избирательной кампанией, а вместо этого обвиняет демократического прокурора Нью-Йорка в политически мотивированном преследовании. Бывший президент отрицает любые нарушения закона в этом деле и называет его политическим вмешательством в выборы на высочайшем в истории уровне.

Фото: Associated Press

«Демократы обманывали, воруют голоса в своей одержимости идеей «схватить Трампа», но теперь они сделали невероятное — выдвинули обвинение абсолютно невиновному человеку в форме явного вмешательства в выборы», — написал бывший президент.

Адвокат Дональда Трампа, Джо Такопина, недавно заявил, что бывший президент будет сотрудничать с властью Нью-Йорка. Он пояснил, что в этом городе подозреваемые в уголовных делах «белых воротничков» имеют возможность договариваться с властью об условиях заключения на период судебного разбирательства.

Согласно сообщению журналистов из ABC, которые были одними из первых, кто связался с Трампом после объявления обвинения, команда политика на данный момент активно взаимодействует со секретной службой, чтобы обсудить ситуацию и дальнейшие действия.

Гонки продолжаются: обвинения не помешают Трампу баллотироваться в президенты

Очевидно, что никто не стоит над законом. Поэтому Трамп должен быть привлечен к ответственности за свои действия так же, как любой другой гражданин.

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Главный вопрос — будет ли это обвинение иметь какое-либо влияние на объявление кандидатуры Трампа на пост президента в 2024 году. Законным ответом является — нет.

Трамп может продолжать баллотироваться на пост президента как уголовный подсудимый, даже если дело закончится осуждением еще до выборов, потому что Федеральная конституция устанавливает требования к президентству и она не содержит ничего о криминальной записи или обвинении. На консервативной политической конференции в марте Трамп подтвердил это, сказав, что он будет продолжать борьбу, даже если его будут обвинять федеральные или штатные органы власти во время следующих выборов.

Фото: Associated Press

Конечно, баллотирование в президенты на фоне обвинения вызовет большие политические и логистические вызовы. Любые запросы о задержках в графике судебных заседаний для организации кампании, дебатов или других событий, связанных с выборами, будут слушаться и приниматься назначенным судьей, который контролирует календарь дела, но трудно представить, что судья разрешит значительные задержки.

Если Трамп будет осужден и отправлен в тюрьму перед выборами (или выиграв их, но перед тем, как он займет должность), его неспособность выполнять обязанности может побудить к усилиям по его отстранению. Однако на данный момент Трамп может продолжать быть кандидатом, если он так решит.

Теперь, когда его обвинили, чего можно ожидать в последующие месяцы?

Процесс не будет быстрым и безболезненным: ответит ли Трамп за содеянное?

Сначала необходимо официально арестовать Трампа и привести его к суду для выслушивания обвинения. Во время этого слушания суд будет решать вопросы, такие как залог и назначение даты предварительного слушания, если это необходимо, чтобы определить, собрали ли прокуроры достаточно доказательств, чтобы перейти к суду.

Может произойти так, что адвокаты Трампа согласятся на добровольную сдачу в Манхэттене, вместо того чтобы заставлять чиновников координировать его арест с местными правоохранительными органами во Флориде и чтобы Трамп был освобожден до начала суда. Но именно здесь договоренности между прокурорами и бывшим президентским адвокатом, вероятно, заканчиваются.

Как Трамп неоднократно демонстрировал, он хорошо знаком с использованием правовой системы для задержек и иногда уклонения от последствий. Поскольку обвинение в Манхэттене является одной из наиболее опасных ситуаций, с которыми Трамп когда-либо сталкивался, можно ожидать, что бывший президент будет агрессивным в борьбе против этих обвинений.

Фото: Associated Press

Первым этапом решения для Трампа и его адвокатов будет вопрос о том, просить ли им предварительное слушание, на котором прокурорам придется представить доказательства, устанавливающие обоснованную основу верить, что преступление действительно было совершено.

Вместо этого бывший президент может выбрать более приятную тактику перехода к наступлению в попытке получить стратегические преимущества и влиять на ход рассмотрения дела. Например, Трамп может выдвинуть длинный список аргументов и аргументированной защиты во время развертывания судебного процесса. Это может продлить срок до проведения судебного заседания.

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Некоторые утверждения, такие как недавнее заявление адвоката Трампа о том, что тогдашний кандидат в президенты заплатил Дэниэлс не для получения преимущества в избирательной кампании, а для избежания личного неудобства, являются фактическими вопросами для жюри и могут быть решены на судебном заседании без необходимости предварительного рассмотрения.

Однако некоторые вопросы могут потребовать судебного разбирательства, например, заявления Трампа о нарушении прокурорской деятельности и селективном преследовании, возможное использование защиты на основании советов адвоката Трампа, а также возможные правовые вызовы к теории дела прокурора.

Американская правовая система руководствуется прецедентами и имеет множество возможностей для подсудимых перед судебным разбирательством и апелляционным процессом по многим вопросам, которые Трамп, безусловно, выдвинет. В частности, его возможные претензии, основанные на его статусе бывшего президента, означают, что судьи из Нью-Йорка, которые будут вести это дело, будут рассматривать вопросы, которые на сегодняшний день еще не решены судами. Все это вместе продлит время, необходимое судьям для обсуждения и принятия решений по этим вопросам.

Фото: Associated Press

Если тактика затягивания Трампа удастся и дело будет перенесено на 2025 год, а Трамп в это время сможет победить на выборах 2024 года, следует ожидать его заявления о том, что дело против него должно быть отменено, как неконституционное, согласно постановлению Министерства юстиции 2000 года, согласно которому президента нельзя обвинять «или судить» во время нахождения на посту.

Когда все эти факторы объединяются, это приводит к значительно более длительным и юридически сложным процедурам. Это совсем не означает, что обвинения не приведут к судебному процессу против Трампа. Он может нести ответственность, однако не стоит ожидать, что процесс будет быстрым и простым.

Напомним, что история этого дела началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниэлс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире, после чего он заплатил ей за интимные услуги в отеле у курортного озера Тахо. Прокуроры утверждают, что в октябре 2016 года, во время президентской кампании, порноактриса заключила сделку о неразглашении за не менее чем 130 тысяч долларов, которые фактически были использованы на финансирование избирательной кампании Трампа. Это преступление, за которое, согласно законам штата Нью-Йорк, может быть назначено наказание до четырех лет лишения свободы.

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