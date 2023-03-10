Путін хоче на трон: експерт розповів про шанси Путіна на виборах

Майбутнє кремлівського диктатора залежатиме багато в чому від того, як розгортатимуться події цього року, переконаний Максим Джигун.

У Кремлі готуються до виборів. Там вже обговорили орієнтир для виборів 2024 року.

Очікують, що результати Путіна будуть кращими, ніж у 2018 році. Хоча сам російський диктатор про свої плани брати участь у кампанії не оголошував.

Політичний експерт Максим Джигун в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів, які шанси має Путін на президентських виборах у РФ, якщо ЗСУ здійснять успішний контрнаступ у 2023 році.

"У контексті виборів контрнаступ є дуже важливою тезою. Тому що його як смерті боїться Путін і розуміє, що зараз стабільність в Росії є дуже хиткою. А нещодавні соціологічні опитування показують, що люди все ж таки підтримують так звану СВО. Зокрема 20% готові в себе на чолі викарбовувати "СВО". Але більшість ставиться до цього нейтрально або нейтрально-позитивно. Тобто це люди, які не проти проведення спеціальної воєнної операції і її цілей. Тому майбутнє Путіна залежатиме багато в чому від того, як розгортатимуться події цього року", - зазначив екперт.

Російський зомбоящик, за словами Джигуна, зможе переконати більшість населення в тому, що навіть поразка є великим успіхом.

"Але з іншого боку, ті події, які відбуваються у Грузії та Молдові, якраз є тим планом "Б" для Путіна, і в разі відвертої невідворотної поразки Путіну потрібно буде активізуватися на інших напрямках — можливо, продовжувати ескалацію у Грузії чи продовжувати ідею із державним переворотом в Молдові. Тобто він має продемонструвати своїм громадянам, що бодай якісь успіхи у його країни є, і він може залишатися на посаді. Але із тим рівнем нечесності, непрозорості виборів, які відбуваються в Росії, так чи інакше втримати владу він зможе. Але я сподіваюся, що завдяки зусиллям Збройних сил України Путін просто не зможе взяти у них участь", - резюмував політичний експерт.

Нагадаємо, представник військової розвідки України Вадим Скібіцький розповідав, коли ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ.

Колишній радник ОП Олексій Арестович заявляв, що проведення українського контрнаступу стримує лише недостатня кількість озброєння та військової техніки від західних партнерів.

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