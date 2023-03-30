Конфлікт навколо Києво-Печерської Лаври: експертка прояснила ситуацію з виселенням УПЦ МП

Ситуація з виселенням з Києво-Печерської Лаври Української православної церкви, афільованої з Московським патріархатом, зайшла у глухий кут. Духовенство УПЦ МП демонструє, що не піде з монастиря добровільно. Реалістичним виходом з ситуації міг би стати перехід монахів до Православної церкви України.

Про це розповіла релігієзнавиця Людмила Филипович в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Ситуація виглядає патовою. Свою стратегію і план дій має Українська православна церква. Вона не має наміру покидати територію, хоча ми бачимо, що свої речі ця церква вивозить. Тут виникає питання - якщо ви так впевнені у своїй правоті, чому ви схопилися за свої стільці, столи, верстати, навіть двері познімали? Я вже не кажу про ікони і більш цінні речі церковного призначення, предмети утварі. Якась невизначеність - держава не знає, що відбуватиметься далі, і церква ніби на двох стільцях. Ми залишаємося, і разом з тим виїжджаємо", - зазначила експертка.

На думку Филипович, "ця ситуація сама по собі не розв'язується".

"Сподіватися на те, що монахи самі підуть з монастиря, що звідти поїде і духовна академія, і управлінська структура, не доводиться. І церква спокійно почувається, тому що прозвучали запевнення від імені і Міністерства культури, і секретаря Ради нацбезпеки і оборони, що вони не будуть використовувати силу. Це я думаю головне, щоб там не було створено картинку, як виганяють монахів за межі Лаври", - наголосила релігієзнавиця.

За її словами, є більш реалістичний план вирішення цієї проблеми:

"Вчора мені здалося, що з'явився проблеск у складній конфліктній ситуації, коли був призначений виконуючим обов'язки новий намісник Лаври архімандрит Авраамій, який раніше був монахом Києво-Печерської Лаври, належав до Української православної церкви".

Нагадаємо, Міністерство культури та інформполітики ініціювало розірвання договору з Українською православною церквою про оренду Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Приводом стали порушення при користуванні майном Лаври, виявлені ревізією Мінкультури, зокрема самочинні новобудови на території монастиря. З 29 березня УПЦ МП мала залишити територію Лаври.

Втім, 30 березня віряни УПЦ МП вигнали комісію, яка прибула для повернення майна Лаври на баланс держави.

Настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) записав звернення до президента України Володимира Зеленського і пообіцяв йому "кару Господа".

Водночас, Господарський суд Києва відмовився визнати незаконним виселення УПЦ МП.

Читайте також: