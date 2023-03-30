Обережно, кров: учасниця "Холостяка-12" показала, як коле собі губи

Марина Голд вирішила зняти на відео, як вона сама собі збільшує губи.
Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – косметологиня Марина Голд показала фоловерам в Instagram, як вона сама собі збільшувала губи.
Відео не для чутливих, адже під час ін'єкції краси на губах Марини з'являлася кров і чимало.
"Обережно, кров! Доброго ранку! Результат незабаром покажу", - підписала вона відео.
Підписиники Марини по-різному відреагували на побачене:
"Як гарно! Професіоналка", "Вам не боляче? Дивитись боляче", "Я поблідніла", "Вау як круто! Взяла і зробила собі, які хочеш", "Мені аж погано стало", "Красуня, наче справжній меджик сама собі процедури робиш".
Нагадаємо, інша учасниця проєкту акторка Вікторія Варлей у чорному суцільному купальнику продемонструвала сексуальну фігуру у купальнику на пляжі у Маямі.
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