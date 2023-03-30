Американський модельєр прийшов на світський захід у довгій вечірній сукні

Вже нікого не здивуєш появою на публіці чоловіка у жіночому вбранні.

Американський модельєр і фешнстиліст Зендеї (який цьогоріч оголосив про завершення кар'єри) - Ло Роуч - відвідав вечерю Power Stylists, яку журнал The Hollywood Reporter організував разом із брендом Jimmy Choo. Захід відбувся у Sunset Tower у Західному Голлівуді, Каліфорнія.

На вечорі оголосили список 25 найвпливовіших стилістів журналу.

Роуч продемонстрував там елегантний вечірній образ у чорній атласній сукні максі від бренду Willy Chavarria, верх якої імітував жакет із оксамитовими лацканами.

Ло Роуч / Фото: Getty Images

Лук модельєр доповнив чорною сумкою-клатчем і розпущеним волоссям.

Нагадаємо, захід відвідала також акторка Дакота Феннінг, яка сяяла у червоній шкіряній сукні з глибоким декольте і великою червоною калою на грудях.

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