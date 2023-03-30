Американський модельєр прийшов на світський захід у довгій вечірній сукні

Вже нікого не здивуєш появою на публіці чоловіка у жіночому вбранні.
Американський модельєр і фешнстиліст Зендеї (який цьогоріч оголосив про завершення кар'єри) - Ло Роуч - відвідав вечерю Power Stylists, яку журнал The Hollywood Reporter організував разом із брендом Jimmy Choo. Захід відбувся у Sunset Tower у Західному Голлівуді, Каліфорнія.
На вечорі оголосили список 25 найвпливовіших стилістів журналу.
Роуч продемонстрував там елегантний вечірній образ у чорній атласній сукні максі від бренду Willy Chavarria, верх якої імітував жакет із оксамитовими лацканами.
Лук модельєр доповнив чорною сумкою-клатчем і розпущеним волоссям.
Нагадаємо, захід відвідала також акторка Дакота Феннінг, яка сяяла у червоній шкіряній сукні з глибоким декольте і великою червоною калою на грудях.
Читайте також:
- Сміливо: німецький артист у прозорому костюмі з паєтками блиснув трусами на червоній доріжці
- Із яскравим макіяжем і у сукні з паєтками: ефектна поява американського театрального продюсера на галаконцерті
- Голомозий і в сукні: актор у різнокольоровому вбранні з декольте блиснув волохатими грудьми на вечірці
- Неголені ноги і непотрібні опуклості: помилки чоловіків, які носять жіночий одяг