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Осторожно, кровь: участница "Холостяка-12" показала, как колет себе губы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
417
Время на прочтение
1 мин
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Осторожно, кровь: участница "Холостяка-12" показала, как колет себе губы

Марина Голд/Instagram

Марина Голд решила снять на видео, как она сама себе увеличивает губы.

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" – косметолог Марина Голд показала фолловерам в Instagram, как она сама себе увеличивала губы.

Видео не для чувствительных, ведь во время инъекции красоты на губах Марины появлялась кровь и немало.

"Осторожно, кровь! Доброе утро! Результат вскоре покажу", — подписала она видео.

Подписчики Марины по-разному отреагировали на увиденное:

"Как красиво! Профессионал", "Вам не больно? Смотреть больно", "Я побледнела", "Вау как круто! Взяла и сделала себе, какие хочешь", "Мне поплохело", "Красавица, как настоящий меджик сама себе процедуры делаешь".

Напомним, другая участница проекта актриса Виктория Варлей в черном сплошном купальнике продемонстрировала сексуальную фигуру в купальнике на пляже в Майами.

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Дата публикации
Просмотры
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