В России депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин подал жалобу на определение Новокуйбышевского суда по делу о лапше.

Об этом он написал в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

"Считаем, что решение является политически мотивированным, а выводы не основываются на законодательстве об административных правонарушениях", — сообщил Михаил Абдалкин.

Напомним, 28 февраля, на пленарном заседании Самарской губернской думы поступок депутата обсудили. В результате руководству партии предложили исключить его из своих рядов.

Также суд принял решение оштрафовать депутата на 150 тысяч рублей, что равняется 3488 упаковкам лапши.

Михаил Абдалкин пожаловался на оскорбления в свой адрес из-за лапши истории.

Добавим, что в описании профиля в соцсетях депутат Самарской Губернской Думы представил себя как возмущающий спокойствие и профсоюзный лидер.

Ранее диктатор РФ Владимир Путин отмечал, если Россия развалится, то россияне "как народ" могут исчезнуть.

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