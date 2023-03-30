Кадыров озабочен ростом внутреннего сопротивления в Чечне – ISW

Аналитики заметили, как Кадыров демонстративно позировал на фоне изуродованных тел нападающих на отдел полиции.

Демонстративный ответ главы Чечни Рамзана Кадырова на нападение на полицейский участок в чеченском городе Гудермес свидетельствует о том, что он может быть озабочен будущим своего авторитарного режима.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кадыров утверждал, что чеченские силовики убили двух неизвестных, пытавшихся совершить нападение в Гудермесе в Чечне в ночь на 28 марта, а российские источники распространили видеозапись, которая якобы показывает, как двое мужчин стреляют в местный отдел полиции.

По словам аналитиков, в Гудермесе расположен университет спецназа Кадырова, хотя до сих пор точно неизвестно, было ли нападение связано с этим учебным заведением.

Кадыров опубликовал кадры, на которых он сам, его 15-летний сын и окружение чеченских чиновников и силовиков посещают место нападения и осматривают изуродованные тела нападающих.

По мнению ISW, Кадыров совершил этот демонстративный обзор тел, чтобы повысить свой имидж сильного человека и дать сигнал чеченцам, что любая форма внутреннего сопротивления его правлению будет ликвидирована.

"Сам факт, что реакция Кадырова на нападение была столь немедленной и жестокой, свидетельствует о том, что он озабочен потенциалом внутреннего сопротивления внутри Чечни, который может подорвать его авторитарное правление", – считают аналитики ISW.

Аналитики ISW напомнили, что 13 марта Кадыров встретился с Путиным с тем, чтобы повысить актуальность Чечни в российской политической и военной сфере. ISW предполагает, что Путин может воспользоваться опасениями Кадырова по поводу того, что он впадет в немилость. Глава Кремля нажмет свою чеченскую марионетку, чтобы тот увеличил количество своих боевиков на фронте в Украине.

"Кадыров, вероятно, видит какие-либо признаки внутренней нестабильности в Чечне как угрозу своей дальнейшей приверженности со стороны Путина", — подытожили эксперты.

Напомним, что в российской Ингушетии неизвестные обстреляли полицейский пост. Один силовик в результате нападения был ранен.

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