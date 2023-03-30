Кадиров стурбований зростанням внутрішнього опору в Чечні – ISW

Аналітики зауважили, як Кадиров демонстративно позував на тлі понівечених тіл нападників на відділ поліції.

Демонстративна відповідь глави Чечні Рамзана Кадирова на напад на поліцейську дільницю у чеченському місті Гудермес свідчить про те, що він може бути стурбований майбутнім свого авторитарного режиму.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кадиров стверджував, що чеченські силовики вбили двох невідомих, які намагалися здійснити напад у Гудермесі у Чечні в ніч на 28 березня, а російські джерела поширили відеозапис, який нібито показує, як двоє чоловіків стріляють у місцевий відділ поліції.

За словами аналітиків, у Гудермесі розташований університет спецназу Кадирова, хоча досі достеменно невідомо, чи був напад пов'язаний з цим навчальним закладом.

Кадиров опублікував кадри, на яких він сам, його 15-річний син і оточення чеченських чиновників і силовиків відвідують місце нападу та оглядають понівечені тіла нападників.

На думку ISW, Кадиров здійснив цей демонстративний огляд тіл, щоб підвищити свій імідж сильної людини та дати сигнал чеченцям, що будь-яка форма внутрішнього опору його правлінню буде ліквідована.

"Сам факт, що реакція Кадирова на напад була настільки негайною і жорстокою, свідчить про те, що він стурбований потенціалом внутрішнього опору всередині Чечні, який може підірвати його авторитарне правління", – вважають аналітики ISW.

Аналітики ISW нагадали, що 13 березня Кадиров зустрівся з Путіним для того, щоб підвищити актуальність Чечні в російській політичній і військовій сфері. ISW припускає, що Путін може скористатися побоюваннями Кадирова щодо того, що він впаде в немилість. Глава Кремля натисне на свою чеченську маріонетку, аби той збільшив кількість своїх бойовиків на фронті в Україні.

"Кадиров, ймовірно, бачить будь-які ознаки внутрішньої нестабільності в Чечні як загрозу своїй подальшій прихильності з боку Путіна", – підсумували експерти.

Нагадаємо, що у російській Інгушетії невідомі обстріляли поліцейський пост. Один силовик у результаті нападу був поранений.

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