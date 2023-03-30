Росія перекидала військових в Україну на цивільних літаках — СБУ

Для цього голова Росавіації залучив чотири російські авіакомпанії.

Служба безпеки України повідомила про підозру голові Росавіації Олександру Нерадьку, який надав цивільні літаки для перекидання в Україну російських військових.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

У повідомленні вказується, що співробітники СБУ зібрали достатньо доказів того, що голова Росавіації Олександр Нерадько допомагав перекидати російських військових у тимчасово окупований Крим та до держкордону з іншими регіонами Україні за допомогою цивільних літаків.

"Для цього він залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та ворога", – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що з вересня по листопад 2022 року за сприяння Нерадько Росія переправила близько 3000 російських військових та велику кількість боєприпасів.

Надалі перекинуті підрозділи були задіяні у військовій агресії проти України на південному та східному фронтах.

Слідчі СБУ повідомили Нерадьку про підозру у плануванні, підготовці, розв'язанні та веденні агресивної війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські волонтери разом з розвідкою спробували переконати трьох російських пілотів дезертувати зі своїми військовими літаками в обмін на 1 мільйон доларів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії вистачить ресурсів, щоб продовжувати війну проти України у цьому та, можливо, наступному році, але анонсований нею "великий наступ" виявився "пшиком".

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