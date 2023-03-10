Кадирівське питання: скільки Чечня протримається в кордонах Росії — Піонтковський

Путін зустрівся з 17-річним сином Кадирова і привітав його з майбутнім одруженням. Вони говорили про молодіжну політику в той час, коли про Кадирова-старшого все частіше з'являються новини стосовно його хвороб та наркозалежності.

В ефірі телеканалу "Freedom" російський математик, публіцист Андрій Піонтковський зазначив, що Рамзан Кадиров дійсно останнім часом в тіні.

"Разом з Пригожиним він активно атакував Генштаб. А зараз не хоче вписуватися за жодну зі сторін. У Кадирова своя гра — він створив власну армію, яка потрібна йому для захисту Ічкерії, а не для Росії. Кілька тижнів тому він дав інтерв’ю, в якому говорив про те, що він 15 років тому разом зі своєю Ічкерією вели боротьбу проти російського імперіалізму і їх ніхто не підтримав — ні Захід, ні Україна. Дуде дивні промови з вуст російського генерала", — вважає Піонтковський.

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За його словами, це свідчить про те, що він розуміє — війна програна і мета його армії інша. Коли піде Путін, він стане дуже вразливим, всі силовики його ненавидять і він тримається тільки на особистій унії Путіна.

"Путін програв війну у Чечні і за це він платить величезну данину Кадирову, а Кадиров демонструє формальну лояльність. Тому інтерв’ю Кадирова було адресоване населенню Ічкерії. Кадиров готується до вирішення задачі — захищати незалежність Ічкерії від нових спроб російських силовиків в постпутінські часи", — додав Піонтковський.

Нагадаємо, на думку Піонтковського президентові РФ Володимирові Путіну потрібна затяжна війна без перемоги чи поразки, адже це дозволить йому утримати свою владу. Зараз він втрачає контроль над тим, "що відбувається в нього під носом".

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