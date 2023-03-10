Фонд українських стартапів отримає фінансування на розробку дронів - Шмигаль

Фонд українських стартапів тепер буде займатися ще й розробкою дронів та інноваційних технологій.

Фонд українських стартапів отримає фінансування на розробку дронів та технологій, які посилять безпеку та оборону країни.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в умовах війни одним із ключових напрямків діяльності Фонду стае інноваційна підтримка проектів, продуктів та послуг, які спрямовані на посилення українських військових та безпеку громадян.

“Грантове фінансування та підтримку тепер зможуть отримати розробники дронів та інших технологій, які необхідні для сильної України. Розвиток екосистеми стартапів у сфері оборони та безпеки — це також одне з пріоритетних завдань у межах економічної політики Уряду. І зараз, і після завершення війни”, - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що США запровадили санкції проти компаній з Китаю, які допомагали Ірану виробляти дрони.

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