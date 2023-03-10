Москва використовує британські фірми для відмивання награбованого в Україні — Bloomberg

Для відмивання грошей використовують рахунки або в британських цифрових банках, або в закордонних фінустановах.

Уряд Великої Британії підозрює, що російські громадяни скористалися неналежними перевірками реєстру компаній у спробах відмити прибутки від війни в Україні.

Про це повідомляє Bloobmerg.

За версією слідства, громадяни РФ скористалися слабкими перевірками реєстру компаній у спробах відмити нелегальні прибутки. Зокрема, британські правоохоронці виявили велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у Великій Британії громадянами низки країн останніми роками, ймовірно, з метою відмивання грошей або ухилення від сплати податків. У сотнях цих фірм як керівники вказані росіяни, а деякі контрольовані Росією компанії зараз намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди.

Одна з компаній, виявлених британською владою, зареєстрована за офісною адресою в Лондоні та вказана у судноплавних реєстрах як власник судна для перевезення зерна. Це судно підозрюється у незаконному перевезенні зерна з України та порушенні міжнародних санкцій, розповіли анонімні чиновники.

Компанія має три нинішних і колишніх посадових осіб, зареєстрованих у Companies House, британському реєстрі компаній, які є громадянами РФ і вказали домашні адреси в Росії. Ні вони, ні компанія не ведуть жодної помітної діяльності у Лондоні.

Декілька інших компаній, які не мають очевидних британських операцій, були зареєстровані за тією ж лондонською адресою іншими російськими громадянами, йдеться в документах. Один із них — співробітник Міністерства внутрішніх справ Росії, чия домашня адреса в Companies House вказана як квартира в центрі Москви.

Встановлено, що для відмивання грошей росіяни використовують рахунки або в британських цифрових банках або закордонних лідерів.

Анонімне джерело, знайоме з розслідуваннями правоохоронних органів Великобританії щодо відмивання грошей, сказало, що злочинці використовують британські компанії для переведення великих сум грошей до країни та зберігання їх протягом кількох років. Потім вони або виводять гроші до того, як їм доведеться подавати звітність до Companies House, або подають підроблену звітність, яка не розкриває реальних активів компанії.

В уряді заявляють, що Велика Британія має одніз найжорсткіших заходів контролю за відмиванням грошей у світі. Новий закон допоможе "придушити" тисячі зареєстрованих у Великобританії компаній, які використовуються для сприяння відмиванню грошей, шахрайства, фінансування тероризму та незаконній купівлі зброї.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США заявило, що застосувало "одну з найбільш значущих санкцій", щоб придушити тих, хто допомагає Москві у війні проти України.

Цифри просто чудові: Росія відчула збитки, як по ній вгатили санкціями - Олег Гетьман

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