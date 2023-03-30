Яким курс долара буде в наступні дні: аналітик зробив прогноз

Курс долара в Україні в наступні дні буде коливатися від 37,25 до 38,70 грн/дол.

Про це повідомив аналітик Олексій Козирєв, який також зазначив, що безготівковий долар буде коштувати від 36,56 до 36,93 грн/дол. Тим часом, вартість долара в обмінниках фінансових компаній очікується в межах 37,20 - 38,50 грн/дол.

Аналітик Козирєв вважає, що тенденція на зниження курсу готівкової валюти є тимчасовою і не триватиме довго. Він додає, що якщо дивитися на перспективу наступних двох-трьох місяців, просідання валюти не буде тривалим за часом.

За словами Козирєва, готівковий євро в банках до 5 квітня буде коштувати від 39,65 до 41,60 грн/євро, а в обмінниках – від 39,80 до 41,50 грн/євро. Аналітик зазначив, що готівковий євро залишиться основним спекулятивним інструментом на ринку. Це дасть змогу українцям активно заробляти, враховуючи різницю у курсах між різними мережами обмінних пунктів.

Крім того, власники обмінних пунктів і фінансисти будуть швидко коригувати свої цінники і збільшувати спред по євро, щоб підстрахувати себе.

Таким чином, незважаючи на тимчасове просідання курсу готівкової валюти, експерти вважають, що курс долара та євро в Україні будуть стабільними в майбутньому, а українцям варто розглянути можливість заробітку на готівковому ринку.

Нагадаємо, що в Одеській області на поромному пункті пропуску “Орлівка” прикордонники виявили у водія рейсового автобуса, який повертався з Румунії, 800 тисяч гривень, приховані від контролю.

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