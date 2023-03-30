Уряд визнав недійсним розпорядження про передавання обʼєктів Лаври представникам УПЦ МП – Ткаченко

Відповідне розпорядження приймалось ще за часів президентства Віктора Януковича.
Кабінет міністрів під час засідання 30 березня визнав не недійсним розпорядження про передання об'єктів Києво-Печерської лаври УПЦ Московського патріархату.
Про це у себе в Telegram повідомив голова Міністерства культури Олександр Ткаченко.
"Щойно уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 року №519 "Питання передання в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд", – написав Ткаченко.
Міністр додав, що влада приняла низку законних рішень, після чого майно Києво-Печерської Лаври перейшло до держави, тому що саме держава володіє цими обʼєктами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП до національного заповідника Києво-Печерська лавра.
Крім того, ми раніше інформували, що митрополит УПЦ МП Павло пригрозив представникам ЗМІ фізичною силою. Сталося це під час спілкування з пресою біля Києво-Печерської лаври.
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