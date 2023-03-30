Каким курс доллара будет в следующие дни: аналитик сделал прогноз

Курс доллара в Украине в следующие дни будет колебаться от 37,25 до 38,70 грн/долл.

Об этом сообщил аналитик Алексей Козырев, также отметивший, что безналичный доллар будет стоить от 36,56 до 36,93 грн/долл. Между тем стоимость доллара в обменниках финансовых компаний ожидается в пределах 37,20 — 38,50 грн/долл.

Аналитик Козырев считает, что тенденция на снижение курса наличной валюты временная и не продлится долго. Он добавляет, что если смотреть на перспективу следующих двух-трех месяцев, проседание валюты не будет продолжительным по времени.

По словам Козырева, наличными евро в банках до 5 апреля будет стоить от 39,65 до 41,60 грн/евро, а в обменниках – от 39,80 до 41,50 грн/евро. Аналитик отметил, что наличный евро останется основным спекулятивным инструментом на рынке. Это позволит украинцам активно зарабатывать, учитывая разницу в курсах между разными сетями обменных пунктов.

Кроме того, владельцы обменных пунктов и финансисты будут быстро корректировать свои ценники и увеличивать спреды по евро, чтобы подстраховать себя.

Таким образом, несмотря на временное проседание курса наличной валюты, эксперты считают, что курс доллара и евро в Украине будут стабильны в будущем, а украинцам стоит рассмотреть возможность заработка на наличном рынке.

Напомним, что в Одесской области на паромном пункте пропуска "Орловка" пограничники обнаружили у водителя рейсового автобуса, возвращавшегося из Румынии, 800 тысяч гривен, скрыты от контроля.

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