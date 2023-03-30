Паша Мерседес: чим відомий скандальний митрополит

Митрополит Павло став намісником Києво-Печерської лаври далекого 1994 року. З тих пір він був неодноразово замішаний у різноманітних скандалах. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що відомо про Пашу Мерседеса, як його називають в народі.

Митрополит Павло (справжнє ім'я Петро Дмирович Лебідь) народився в селі Борбин, на Рівненщині. 1984 року вступив до Московської духовної семінарії, яку закінчив через чотири роки. Також 1996 року закінчує Київську духовну семінарію.

Від 1997 року архієрей РПЦвУ, митрополит Вишгородський і Чорнобильський, вікарій Київської митрополії. Від 1994 року займає посаду намісника Києво-Печерської лаври. Від 2008 до 2014 року був депутатом Київської міської ради від проросійської Партії регіонів. Також від 2009 року є членом Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

В народі митрополит більше відомий під прізвиськом "Паша Мерседес".

Чому скандального митрополита називають Паша Мерседес

В Україні митрополит Павло отримав прізвисько "Паша Мерседес" за свою особливу любов до дорогих автомобілів. Сам же митрополит на ці коментарі відповідав так: " Їздимо? Так, їздимо на автомобілях, в мене «Мерседес». Це не розкіш, а засіб пересування. Якщо б випустили хорошу нашу машину, я би їздив на ній. Я не бачу тут нічого такого. Мені сьогодні докоряють: «Ви їздите навіть лаврою!» Але мені майже п'ятдесят років, цукровий діабет, суглоби болять".

За часи намісництва Києво-Печерської лаври він був неодноразово замішаний в скандалах, пов'язаних з корупцією та відмиванням грошей московським патріархатом. Зокрема, махінаціях з тендерами на будівництво храмів та розкраданні коштів з державного бюджету, які виділялися на потреби лаври.

Паша Мерседес і його будинок на Київщині

Ще 2015 року представники "Автомайдану" показали резиденцію митрополита Павла, яка розташована на Київщині, поблизу міста Бориспіль. На той час маєток було оцінено у $1,3 млн.

Як написав тоді активіст "Автомайдану" Віталій Уманець: "Оцініть, так би мовити, "скромні келії" московських попів, побудовані, як ми розуміємо, зокрема й на пожертвування довірливих парафіян УПЦ (МП)".

15 вересня 2015 року митрополит Павло також виступив із відеозверненням, в якому, порівнюючи себе з Іоанном Златоустом, розповів, що Бог страшно карає журналістів за образи, які були нанесені наміснику.

Цікаво, що нещодавно Паша Мерседес навіть увіковічив себе на стінах Києво-Печерської лаври. Намісник Павло створив ікону з власним зображенням на верхніх хорах Успенського Собору. На панагіях на митрах присутнє зображення лику Ісуса Христа, через що картину не можна вважати світською з портретом ще живої людини, яка не була канонізована церквою.

Висловлювання про Україну, російське вторгнення та ПЦУ

Паша Мерседес ніколи не приховував свого особливого ставлення до Росії та негативного до всього українського. Так, ще 11 грудня 2013 року під час круглого столу щодо "Євромайдану" він схвалював всі дії міліції та глузливо запитав, скільки платять студентам за те, що вони виходять на протести.

22 січня 2014 року під час проведення богослужіння митрополит Павло порівняв Віктора Януковича до Ісуса Христа та запевнив його в своїй пітримці. Згодом на це прес-секретар Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП Віктор Мартиненко звернувся до нього із закликом не робити гучні заяви від імені усієї церкви.

У вересні 2018 року Паша Мерседес попередив, що на всіх, хто підтримує наміри Київського патріархату забрати монастир під своє керівництво, чекає "Божа кара".

Того ж 2018 року заявив, що Крим ніколи не був українським.

На запитання газети "Сегодня" про ставлення до президента Володимира Зеленського, митрополит Павло 2019 року відповів, назвавши Україну агресором у війні на Донбасі.

2020 року під час проведення XVIII Міжнародного фестиваля православного кіно "Покров" намісник заявляв про необхідність єдності з Росією, а після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року не став засуджувати російську владу, сказавши, що українці "пожинають плоди", адже не чули застережень.

Саме за настоятельства Павла в селі Низкиничі Іваничівського району був демонтований старовинний бароковий іконостас, тому що той, ніби-то, не відповідав канонам російської церкви. Частину іконостаса спалили, але нещодавно його шматки почали знаходити по різних церквах і збираються реставрувати. Як кажуть релігієзнавці, Паша Мерседес не просто так знищив саме цей іконостас. Після знищення дерев’яної конструкції з її композиції зникли два мальовничі полотна, що становлять художню цінність. Кажуть, що гроші, отримані за продаж полотен, могли піти на хабар за посаду намісника Києво-Печерської лаври.

Неодноразово Паша Мерседес брав участь у нападах на журналістів, називаючи останніх "душевнохворими" і "невєждами". Зокрема, 2011 року накинувся на журналіста телеканалу 1+1 Михайла Ткача, 2012 року на журналістку телеканалу видання "Корресподент" Ксенію Карпенко, заламавши жінці руку та забравши мобільний телефон.

В січні 2023 року проти митрополита Павла була порушена кримінальна справа. Паша Мерседес відразу виступив з промовою до вірян і скаржився, що в РПЦвУ забрали Успенський собор в Києво-Печерській Лаврі. Також він звинуватив українську владу у "вбивстві тисяч немовлят та мільйонів людей", а ПЦУ назвав "розкольниками".

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