УАФ дискваліфікувала лідера "Динамо" на три матчі: за що його покарали

Віталій Буяльський не стримав емоцій після матчу з "Дніпром-1".

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення дискваліфікувати півзахисника київського "Динамо" Віталія Буяльського на три гри за підсумками розгляду інциденту, який стався у поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги проти "Дніпра-1".

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що Буяльський заробив червону картку вже після фінального свистка. Лідер "біло-синіх" вискочив на поле та емоційно висловив претензії головному арбітру зустрічі. Поєдинок завершився мінімальною перемогою столичної команди.

КДК УАФ відсторонив Віталія на три матчі "за нецензурні та образливі висловлювання".

Оскільки одну гру проти "Зорі" хавбек киян уже пропустив, то йому залишається відбути ще два поєдинки "бану" – проти "Львова" (2 квітня) та "Миная" (8 квітня).

Цього сезону Буяльський провів 29 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах, в яких забив 12 м'ячів і віддав 3 асисти.

Після 18 турів команда Мірчі Луческу посідає лише четверте місце в УПЛ, набравши 33 очки. Киян випереджають "Шахтар" (42), "Дніпро-1" (39) та "Зоря" (37), якій "Динамо" вдома програло в останньому матчі.

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