УАФ дисквалифицировал лидера "Динамо" на три матча: за что его наказали

Виталий Буяльский не сдержал эмоций после матча с "Днепром-1".

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение дисквалифицировать полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского на три игры по итогам рассмотрения инцидента, произошедшего в поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги против "Днепра-1".

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Отметим, что Буяльский заработал красную карточку уже после финального свистка. Лидер "бело-синих" выскочил на поле и эмоционально выразил претензии главному арбитру встречи. Поединок завершился минимальной победой столичной команды.

КДК УАФ отстранил Виталия на три матча "за нецензурные и оскорбительные высказывания".

Поскольку одну игру против "Зари" хавбек киевлян уже пропустил, ему остается отбыть еще два поединка "бана" – против "Львова" (2 апреля) и "Миная" (8 апреля).

В этом сезоне Буяльский провел 29 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 3 ассиста.

После 18 туров команда Мирчи Луческу занимает только четвертое место в УПЛ, набрав 33 очка. Киевлян опережают "Шахтер" (42), "Днепр-1" (39) и "Заря" (37), которой "Динамо" дома проиграло в последнем матче.

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