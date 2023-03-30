Паша Мерседес: чем известен скандальный митрополит

Митрополит Павел стал наместником Киево-Печерской лавры в далеком 1994 году. С тех пор он был неоднократно замешан в разных скандалах. Читайте в материале ТСН.ua, что известно о Паше Мерседесе, как его называют в народе.

Митрополит Павел (настоящее имя Петр Дмирович Лебедь) родился в селе Борбин, Ровенской области. В 1984 году поступил в Московскую духовную семинарию, которую закончил через четыре года. Также в 1996 году заканчивает Киевскую духовную семинарию.

С 1997 года архиерей РПЦвУ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии. С 1994 года занимает должность наместника Киево-Печерской Лавры. С 2008 по 2014 год был депутатом Киевского городского совета от пророссийской Партии регионов. Также с 2009 года является членом Межсоборного присутствия Русской православной церкви.

В народе митрополит больше известен под прозвищем "Паша Мерседес".

Почему скандального митрополита называют Паша Мерседес

В Украине митрополит Павел получил прозвище "Паша Мерседес" за свою особую любовь к дорогим автомобилям. Сам же митрополит на эти комментарии отвечал так: Ездим? Да, ездим на автомобилях, у меня «Мерседес». Это не роскошь, а средство передвижения. Если бы выпустили хорошую нашу машину, я бы ездил на ней. Я не вижу здесь ничего Такого мне сегодня упрекают: "Вы ездите даже лаврой!" Но мне почти пятьдесят лет, сахарный диабет, суставы болят.

За время наместничества Киево-Печерской лавры он был не раз замешан в скандалах, связанных с коррупцией и отмыванием денег московским патриархатом. В частности, махинации с тендерами на строительство храмов и хищение средств из государственного бюджета, которые выделялись на нужды лавры.

Паша Мерседес и его дом в Киевской области

Еще в 2015 году представители "Автомайдана" показали резиденцию митрополита Павла, расположенную на Киевщине, вблизи города Борисполь. К тому времени поместье было оценено в $1,3 млн.

Как написал тогда активист "Автомайдана" Виталий Уманец: "Оцените, так сказать, "скромные кельи" московских попов, построенные, как мы понимаем, в том числе и на пожертвование доверчивых прихожан УПЦ (МП)".

15 сентября 2015 года митрополит Павел также выступил с видеообращением, в котором, сравнивая себя с Иоанном Златоустом, рассказал, что Бог страшно наказывает журналистов за оскорбления, нанесенные наместнику.

Любопытно, что недавно Паша Мерседес даже увековечил себя на стенах Киево-Печерской лавры. Наместник Павел создал икону с собственным изображением на верхних хорах Успенского Собора. На панагиях на митрах присутствует изображение лика Иисуса Христа, поэтому картину нельзя считать светской с портретом еще живого человека, который не был канонизирован церковью.

Высказывания об Украине, российском вторжении и ПЦУ

Паша Мерседес никогда не скрывал своего особого отношения к России и негативного ко всему украинскому. Так, еще 11 декабря 2013 года во время круглого стола относительно "Евромайдана" он одобрял все действия милиции и насмешливо спросил, сколько платят студентам за то, что они выходят на протесты.

22 января 2014 года во время богослужения митрополит Павел сравнил Виктора Януковича к Иисусу Христу и заверил его в своей поддержке. Впоследствии пресс-секретарь Владимир-Волынской епархии УПЦ МП Виктор Мартыненко обратился к нему с призывом не делать громкие заявления от имени всей церкви.

В сентябре 2018 года Паша Мерседес предупредил, что всех, кто поддерживает намерения Киевского патриархата забрать монастырь под свое руководство, ждет "Божья кара".

В том же 2018 году заявил, что Крым никогда не был украинским.

На вопрос газеты "Сегодня" об отношении к президенту Владимиру Зеленскому, митрополит Павел в 2019 году ответил, назвав Украину агрессором в войне на Донбассе.

В 2020 году во время проведения XVIII Международного фестиваля православного кино "Покров" наместник заявлял о необходимости единства с Россией, а после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года не стал осуждать российские власти, сказав, что украинцы "пожинают плоды", ведь не слышали оговорок.

Именно при настоятельстве Павла в селе Низкиничи Иваничевского района был демонтирован старинный барочный иконостас, потому что тот, казалось, не отвечал канонам русской церкви. Часть иконостаса сожгли, но недавно его куски начали находить по разным церквям и собираются реставрировать. Как говорят религиоведы, Паша Мерседес не просто так уничтожил именно этот иконостас. После уничтожения деревянной конструкции из ее композиции исчезли два живописных полотна, составляющих художественную ценность. Говорят, что деньги, вырученные за продажу полотен, могли пойти на взятку за должность наместника Киево-Печерской лавры.

Неоднократно Паша Мерседес принимал участие в нападениях на журналистов, называя последних "душевнобольными" и "невеждами". В частности, в 2011 году набросился на журналиста телеканала 1+1 Михаила Ткача, в 2012 году на журналистку телеканала издания "Корресподент" Ксению Карпенко, заломив женщине руку и забрав мобильный телефон.

В январе 2023 года против митрополита Павла было возбуждено уголовное дело. Паша Мерседес сразу выступил с речью к верующим и жаловался, что в РПЦУ забрали Успенский собор в Киево-Печерской Лавре. Также он обвинил украинские власти в "убийстве тысяч младенцев и миллионов людей", а ПЦУ назвал "раскольниками".

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