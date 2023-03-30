Украина получит вертолеты Ми-24 от Северной Македонии

Украина получит, вероятно, 12 вертолетов Ми-24 от Северной Македонии.

Об этом сообщает Fokus со ссылкой на министра обороны страны Славянку Петровскую.

Отмечается, что вертолеты Ми-24, которые передаст Северная Македония, российского производства и были закуплены в Украине в 2001 году, но их ресурс закончился 8 лет назад, то есть они не используются из-за отсутствия запчастей или из других причин.

"Некоторые из них были модернизированы – в часности два, но эта модернизация была приспособлена к прежним условиям и совершенно не отвечает тому, что нужно сейчас, если мы говорим о развитии технологий", – отметила Славянка Петровская.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина получит от союзников истребители F-16.

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