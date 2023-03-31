Виселення УПЦ МП з Лаври: озвучено прогноз, що чекає на "Пашу-Мерседеса"

З митрополитом Павлом "вже ніхто розмовляти не буде", вважає релігієзнавиця Людмила Филипович.

Настоятель монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі митрополит Павло (Лебідь), якого за любов до дорогих авто називають "Паша-Мерседес", незабаром може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Такий прогноз в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН, озвучила релігієзнавиця Людмила Филипович, коментуючи виселення з Лаври УПЦ МП.

"Думаю, що з Павлом вже ніхто розмовляти не буде. Він позиціонує себе дуже відкрито як ворог української держави, а за це треба нести відповідальність. Я все очікую, коли його зловлять на кордоні і висунуть йому відповідні обвинувачення. Він уже наговорив, мені здається, не на один рік ув'язнення", - заявила вона.

Водночас, за словами Филипович, Україна - правова держава, тому "не можна зробити так, як це б робилося в Росії чи в Китаї - запроторили тебе і забули про твоє існування".

"Треба зібрати доказову базу, певним чином її оформити, провести через суд, знайти свідків. Будемо чекати, коли наша судова система спрацює, але там довготривалі процедурні процеси, обійти які просто неможливо. Тому давайте наберемося терпіння. Думаю, що кара не лише божа, а й суспільна, дожене цю людину, яка ніяк не впишеться в реалії української дійсності. Він досі живе за закритими дверима, за мурами, де йому дуже комфортно - фактично, феодал", - пояснила вона.

Релігієзнавиця наголосила, що Києво-Печерська Лавра перетворилася на "державу в державі".

"Ми бачимо, наскільки стрімко змінюється ситуація. Незабаром же прийде перемога, і просто цікаво, як у цій ситуації він далі буде відкоментовувати його очікування, що "влітку ми повернемося, оскільки прийдуть сюди російські війська і звільнять Київ від нацистів і фашистів". Одного цього достатньо, щоб притягнути його до кримінальної, а не просто адміністративної відповідальності", - заявила Филипович.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформполітики ініціювало розірвання договору з Українською православною церквою про оренду Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Приводом стали порушення під час користування майном Лаври, виявлені ревізією Мінкультури, зокрема самочинні новобудови на території монастиря. Від 29 березня УПЦ МП мала залишити територію Лаври.

Втім, 30 березня віряни УПЦ МП вигнали комісію, яка прибула для повернення майна Лаври на баланс держави.

Настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) записав звернення до президента України Володимира Зеленського і пообіцяв йому "кару Господа".

Зазначимо, що УПЦ продовжує формально заявляти про "незалежність" від Москви, хоча нещодавно офіційна експертиза підтвердила її церковно-канонічний зв'язок з Російської православною церквою.

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