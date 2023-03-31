Жінка судиться із національною лотереєю: на кону мільйон 

Джоан Паркер-Греннан подала до суду на Camelot, стверджуючи, що оператор лотереї зобов'язаний виплатити їй приз. Тепер вона хоче отримати шестизначну суму.

Про це повідомляє Sky News.

Компанія заявляє, що зобов'язана виплатити лише 10 фунтів стерлінгів. Однак британка стверджує, що має бути прийнято рішення в порядку спрощеного судочинства, яке зазвичай виноситься.

Під час слухання адвокати розповіли судді, що 25 серпня 2015 року місіс Паркер-Греннан придбала квиток гри Instant Win за 5 фунтів стерлінгів. За їх словами, суть гри полягала в тому, що якщо номер у розділі "Ваші номери" збігається з номером у розділі виграшних номерів, то ці номери, що збігаються, стають білими.

Camelot стверджує, що в той момент, коли жінка купила квиток, її комп'ютерна система визначила, що її приз становитиме 10 фунтів стерлінгів. Але між 25 та 26 серпня виникла технічна проблема, внаслідок якої на екранах деяких гравців відображалися "різні графічні анімації". Адвокати розповіли суду, що через це з'явилися два інші номери з призом у £1 млн.

Філіп Хінкс, який очолював юридичну команду Camelot, стверджував, що оператор зобов'язаний виплатити лише результат виграшу, зумовлений комп'ютерною системою.

Нагадаємо, сімейна пара з канадського міста Прінс-Джордж, провінція Британська Колумбія, зіграла в лотерею і зірвала джекпот, але залишилася без виграшу через свою неквапливість.

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