Женщина судится с национальной лотереей: на кону миллион

Джоан Паркер-Греннан подала в суд на Camelot, утверждая, что оператор лотереи обязан выплатить ей приз. Теперь она хочет получить шестизначную сумму.

Об этом сообщает Sky News.

Компания заявляет, что обязана выплатить всего 10 фунтов стерлингов. Однако британка утверждает, что должно быть принято решение в порядке упрощенного судопроизводства, которое обычно выносится.

Во время слушания адвокаты рассказали судье, что 25 августа 2015 года миссис Паркер-Греннан приобрела билет игры Instant Win за 5 фунтов стерлингов. По их словам, суть игры заключалась в том, что если номер в разделе "Ваши номера" совпадает с номером в разделе выигрышных номеров, то эти совпадающие номера становятся белыми.

Camelot утверждает, что в момент, когда женщина купила билет, ее компьютерная система определила, что ее приз составит 10 фунтов стерлингов. Но между 25 и 26 августа возникла техническая проблема, в результате которой на экранах некоторых игроков отображались разные графические анимации. Адвокаты рассказали суду, что из-за этого появились два других номера с призом в £1 млн.

Возглавлявший юридическую команду Camelot Филипп Хинкс утверждал, что оператор обязан выплатить только результат выигрыша, обусловленный компьютерной системой.

Напомним, семейная пара из канадского города Принс-Джордж, провинция Британская Колумбия, сыграла в лотерею и сорвала джекпот, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.

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