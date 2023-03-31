Курс валют в Украине 31 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 31 марта. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 9 коп. Злотый повысился на 3 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,78 грн (+9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,50 грн (+3 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем по 37,95 грн. Покупают за 37,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,65 грн. Продают по 41,50 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,25-37,75 грн

"Сбербанк" — 37,55 — 38,55 грн

"Укрэксимбанк" – 37,60 – 38,20 грн

"Райффайзен" – 37,50 – 38,30 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 38,95 – 40,95 грн

"Сбербанк" — 40,35 — 41,15 грн

"Укрэксимбанк" – 40,45-41,15 грн

"Райффайзен" – 40,40 – 41,20 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,43 – 8,78 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,85 грн

"Укрэксимбанк" – 8,50 – 8,95 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, аналитик Алексей Козырев сообщил, что безналичный доллар будет стоить от 36,56 до 36,93 грн/долл. Тем временем стоимость доллара в обменниках финансовых компаний ожидается в пределах 37,20 – 38,50 грн/долл.

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