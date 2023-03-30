Прогноз погоды на 31 марта: в Украине осадки, температура — от -4° до +12°

Будет облачно с прояснениями.
Завтра, 31 марта, в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью в большинстве регионов еще будет держаться мороз.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В Украине облачно с прояснениями. Ночью на крайнем мероприятии прогнозируют умеренный дождь, а в Карпатах, Донецкой и Луганщине — мокрый снег. Днем в западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областей будет небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Ночью температура воздуха будет от 1° тепла до 4° мороза. Чуть теплее будет на западе – от 0 до +5°. Днем в большинстве регионов прогнозируется 7-12° тепла. На востоке страны столбики термометров покажут 3-8° тепла.
Прогноз погоды в Киевской области
Синоптики прогнозируют, что 31 марта в области будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не предвидят, но уже днем будет дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
В Киеве ночью прогнозируют до 2° мороза, а днем воздух прогреется до +9-11°. В области ночью будет 0-4° мороза, а днем столбики термометров поднимутся до 7-12° тепла.
Напомним, апрель будет теплым. Средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется от 9° до 13° тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.
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