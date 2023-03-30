Прогноз погоди на 31 березня: в Україні будуть опади, температура - від -4° до +12°

Буде хмарно з проясненнями.
Завтра, 31 березня, в Україні будуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вночі у більшості регіонів ще триматиметься мороз.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на крайньому заході прогнозують помірний дощ, а в Карпатах, на Донеччині та Луганщині - мокрий сніг. Вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях буде невеликий дощ. На решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Вночі областях температура повітря буде від 1° тепла до 4° морозу. Трохи тепліше буде на заході - від 0 до +5°. Вдень у більшості регіонів прогнозують 7-12° тепла. На сході країни стовпчики термометрів покажуть 3-8° тепла.
Прогноз погоди на Київщині
Синоптики прогнозують, що 31 березня, в області буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не передбачають, але вже вдень дощитиме. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
В Києві вночі прогнозують до 2° морозу, а вдень повітря прогріється до +9-11°. В області вночі буде 0-4° морозу, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 7-12° тепла.
Нагадаємо, квітень буде теплим. Середня місячна температура повітря в Україні прогнозується від 9° до 13° тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму.
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