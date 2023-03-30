Курс валют в Украине 30 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 30 марта. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 8 коп. Злотый повысился на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,69 грн (+8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,47 грн (+1 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем по 37,90 грн. Покупают за 37,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,60 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,25-37,75 грн

"Ощадбанк" – 37,60 – 38,65 грн

"Укрэксимбанк" – 37,60 – 38,20 грн

"Райффайзен" – 37,30 – 38,20 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 38,85 – 40,85 грн

"Сбербанк" — 40,40 — 41,25 грн

"Укрэксимбанк" – 40,45-41,15 грн

"Райффайзен" – 40,50 – 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,40 – 8,77 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,85 грн

"Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, в Украине вводятся изменения в выплату пенсий для каждой из категорий. Индексация пенсий будет дифференцирована по категориям для ученых, госслужащих.

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