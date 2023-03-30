Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют в Украине 30 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
7920
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Курс валют в Украине 30 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: УНИАН

Доллар остается стабильным.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 30 марта. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 8 коп. Злотый повысился на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,69 грн (+8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,47 грн (+1 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем по 37,90 грн. Покупают за 37,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,60 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

  • "Приватбанк" – 37,25-37,75 грн
  • "Ощадбанк" – 37,60 – 38,65 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,60 – 38,20 грн
  • "Райффайзен" – 37,30 – 38,20 грн

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 38,85 – 40,85 грн
  • "Сбербанк" — 40,40 — 41,25 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,45-41,15 грн
  • "Райффайзен" – 40,50 – 41,50 грн

Курс злотого в банках:

  • "Приватбанк" – 8,40 – 8,77 грн
  • "Сбербанк" — 8,30 — 8,85 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн
  • Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, в Украине вводятся изменения в выплату пенсий для каждой из категорий. Индексация пенсий будет дифференцирована по категориям для ученых, госслужащих.

Читайте также:

Доллар подешевел: что происходит - финансовый эксперт Сергей Фурса

Доллар подешевел: что происходит - финансовый эксперт Сергей Фурса

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
7920
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация