Курс валют в Украине 30 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар остается стабильным.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 30 марта. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 8 коп. Злотый повысился на 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,69 грн (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,47 грн (+1 коп.)
В обменниках доллар продают в среднем по 37,90 грн. Покупают за 37,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,60 грн. Продают по 41,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" – 37,25-37,75 грн
- "Ощадбанк" – 37,60 – 38,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,60 – 38,20 грн
- "Райффайзен" – 37,30 – 38,20 грн
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 38,85 – 40,85 грн
- "Сбербанк" — 40,40 — 41,25 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,45-41,15 грн
- "Райффайзен" – 40,50 – 41,50 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,40 – 8,77 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 8,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
Напомним, в Украине вводятся изменения в выплату пенсий для каждой из категорий. Индексация пенсий будет дифференцирована по категориям для ученых, госслужащих.
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