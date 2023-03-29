Курс валют в Украине 29 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара – 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 29 марта. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 23 коп. Злотый повысился на 6 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,61 грн (+23 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,46 грн (+6 коп.)
В обменниках доллар продают в среднем за 38,20 грн, покупают – за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагают 40,80 грн, а продают – за 41,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" – 37,45-37,95 грн
- "Сбербанк" — 37,60 — 38,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,85 – 38,35 грн
- "Райффайзен" – 37,90 – 38,60 грн
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 39,90 – 40,90 грн
- "Сбербанк" — 40,40 — 41,25 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,55-41,15 грн
- "Райффайзен" – 40,70 – 41,40 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,38 – 8,79 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 8,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
Напомним, по прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, на этой неделе возможно незначительное усиление волатильности на наличном рынке. Это связано с переходным периодом – конец месяца и выплаты населению зарплат.
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