ВСУ отразили 60 атак: Генштаб сообщил последние новости из самых горячих участков фронта

Оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружена.

В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки и Выемки. Артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Купянск, Колодязное, Двухлетняя, Западное, Петропавловка и Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино, Белогоровка – Луганской, а также Колодцы, Спорное и Северск Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурм Бахмута. В ходе штурмовых действий противника наши воины отразили 28 атак противника. В то же время, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки. Совершил обстрелы населенных пунктов, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новомарково и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское, Карловку, Красногоровку, Марьинку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы по районам Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял более 20 районов населенных пунктов, в том числе Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловку, Новоандреевку, Староукраинку, Волшебное Запорожской области; Михайловку, Новоалександровку, Новоберислав, Томарино, Разлив Херсонской области и Херсон.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Также поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов врага.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сейчас проходит подготовка к контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая.

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